L'AMI recorda que la llibertat de premsa i el pluralisme són pilars democràtics bàsics

L'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) ha recordada avui que les llibertats d'informació i d'expressió i la llibertat de premsa són principis fonamentals de la democràcia espanyola que han de ser defensats per totes les institucions i sobre representants, especialment en un moment de crisi com l'actual derivada del coronavirus.

Aquesta reacció es produeix després de les recents declaracions de el vicepresident segon del Govern d'Espanya, Pablo Iglesias, en referència a una possible restricció de l'activitat informativa dels mitjans durante la crisi sanitària en funció de la seva línia editorial. En aquest sentit, l'Associació recorda que la llibertat de premsa és essencial per a la societat i que qualsevol mesura per part de el poder polític tendent a exercitar un control sobre els mitjans de comunicación suposaria un atemptat a el sistema democràtic.

L'Associació considera que, forçar els medios de comunicació a acudir a una única font, dificultant la seva tasca de vigilància i control dels poders públics, que s'uneixi funcions essencials de la premsa per garantir la salut democràtica del nostre sistema.

L'únic límit a la llibertat d'informació és, segons una abundant jurisprudència constitucional i europea, el respecte als principis de veracitat i rellevància pública, i la seva determinació correspon exclusivament als tribunals de Justícia d'acord amb la Llei.

L'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) condemna tot intent de control, censura o limitació dels mitjans, amb independència de la línia editorial que aquests defensin. "L'accés a una informació veraç, independent, contrastada i plural per part dels ciutadans, i la garantia de la transparència informativa, són més necessaris que mai en aquests moments de crisi, i imprescindibles per protegir la societat dels rumors i les notícies falses; ens preocupa enormement que pugui haver intents de control dels mitjans de comunicació per part de representants polítics de Govern". "Des de fa centenars d'anys els diaris hem demostrat la nostra implicació no només en la tasca d'informar veraçment, sinó en la lluita contra les notícies falses i la desinformació", assenyala Antonio Fernández-Galiano, president d'AMI. Per afegir: "Els mitjans assumim la nostra responsabilitat amb la veritat des de la nostra independència i la nostra llibertat; en cap moment tolerarem que aquesta llibertat es vegi menyscabada per un pretès interès general; la llibertat d'informació està per sobre de qualsevol amenaça ".