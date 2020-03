Els mitjans de comunicació podran seguir al carrer perquè són "servei essencial"

Els mitjans de comunicació no es veuran afectats per la decisió de Govern de limitar els moviments dels treballadors no essencials, que el Govern aprovarà aquest diumenge 29 de març en un Consell de Ministres extraordinari, perquè són "sens dubte un servei essencial".

Així ho ha aclarit el president de Govern, Pedro Sánchez, durant la seva compareixença d'aquest dissabte per anunciar que tots els treballadors d'activitats no essencials hauran de quedar-se a casa les pròximes dues setmanes i han de percebre un permís retribuït recuperable. D'aquesta manera, no hauran de desplaçar-se als seus centres de treball des d'aquest dilluns, 30 de març i fins el proper 9 d'abril, ambdós inclosos.

"Crec que els mitjans de comunicació són, sens dubte, al meu juicioun, servei essencial", ha dit qüestionat per diversos mitjans de comunicació si la mesura afectaria el treball dels informadors.

Sánchez també ha assegurat que els mitjans de comunicació estan fent una tasca "extraordinàriament important" de pedagogia d'assessorament també, sobretot, a aquells col·lectius més vulnerables a aquesta malaltia.