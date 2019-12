«Sport» celebra el seu 40 aniversari al Museu del Barça

No s'hauria pogut escollir millor escenari que el Museu del Barça per celebrar el quarantè aniversari del diari Sport, que ha estat testimoni dels últims quatre decennis de vida del FC Barcelona i de l'esport espanyol i es troba en el millor moment de la seva història, com ha reconegut Javier Moll, president de Prensa Ibérica i Grup Zeta en el seu parlament. «Cap altre diari comprèn millor el que realment vol dir ser i sentir-se barcelonista», ha explicat Javier Moll, que ha estat acompanyat d'Arantza Sarasola, vicepresidenta, i Aitor Moll, conseller delegat.

Sport ha reunit un gran nombre d'esportistes, molts d'ells protagonistes de gestes que va poder recollir a les seves pàgines, com Àlex Corretja, guanyador de la primera Copa Davis del tennis espanyol; o com Enric Masip, un dels millors jugadors espanyols d'handbol de tots els temps.

També han estat amb Sport compartint una vetllada tan especial Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària La Caixa; Roger Torrent, president de Parlament de Catalunya; Meritxell Budó, portaveu de Govern de la Generalitat; i Gerard Figueras, Secretari General de l'Esport de la Generalitat.

Tampoc han faltat representants de la Diputació de Barcelona ni destacats executius d'empreses que sempre han apostat per Sport. I és clar, també ha estat present Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, al costat dels seus directius Jordi Cardoner, Jordi Moix i Emili Rousaud. El president blaugrana ha tingut paraules afectuoses per a la capçalera: «Tots els culers portem 40 anys llegint el diari Sport, que ha influït en tantes i tantes generacions de barcelonistes. Sport ha ajudat a fer més gran el Barça». El diari ha viscut una vetllada especial i històrica celebrant haver pogut estar quaranta anys explicant tantes gestes i èxits d'esportistes.