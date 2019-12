Aconseguiu un pràctic joc de bols d'acer inoxidable per utilitzar a la cuina

El Setmanari de l'Alt Empordà ofereix als seus lectors un joc de bols d'acer inoxidable imprescindibles a la cuina. I el més important, aquesta oferta especial té un preu irresistible: només 16,95 euros tot el conjunt, un euro menys per als nostres subscriptors.

Aquestes quatre peces són de gran qualitat i resistents per facilitar la feina als cuiners més exigents. Tenen una mida gran de 18, 20, 22 i 24 centímetres de diàmetre i fins a tres litres de capacitats. Cada bol inclou una tapa hermètica per a conservar el menjar. Són apilables i, per tant, fàcils de guardar. A més, disposen d'un pràctic indicador de mida per a preparar tota classe de receptes.

Els quatre bols que oferim a l'Empordà són multiusos. Són aptes per a batre, mesclar, preparar i servir amanides, condiments, rebosteria, fer masses, conservar menjar, servir de fruiter i moltes altres utilitats que descobriran els nostres lectors en el seu dia a dia. Són fàcils de netejar a mà i també en el rentavaixella.

Aconseguir aquesta oferta especial és molt simple. A partir d'aquesta setmana, només heu de passar per les nostres instal·lacions de l'avinguda Salvador Dalí, 79 de Figueres. I si us voleu assegurar la vostra comanda, podeu reservar-la al nostre telèfon 972 510 715. Aquest set de quatre bols de la marca Xsquo Useful Tech només està disponible per un període limitat de temps o fins a esgotar les existències. Ara que s'acosten les festes de Nadal, regaleu o regaleu-vos aquests pràctics utensilis per a la cuina.