La dissenyadora de joies Roser Martínez recull el desè Premi D'estil a Figueres

Roser Martínez, dissenyadora creativa de joies i emprenedora, ha rebut el Xè Premi D'estil als jardins del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. L'acte, organitzat per la revista D'estil i l'agència Oh! Comunicació, que n'és l'editora, va comptar amb una presència multitudinària: prop de 400 persones es van reunir als jardins del Consell Comarcal per celebrar aquesta festa de caire anual que cada cop té més adeptes i s'està convertint en un dels imprescindibles dels estius empordanesos.

Com és habitual, la nit es va encetar amb una copa de benvinguda. Tot seguit, un breu parlament de la directora de la revista D'estil, Mar Casas, va donar pas al lliurament del premi a Martínez, qui despunta en el sector de la joieria per la seva empenta i creativitat, amb dissenys diferents i únics que tenen un relat de fons. De fet, ja ha rebut més d'un premi, com ara un dels Emprenedors de l'AltEmpordà del 2018, i peces seves s'han exposat a tot el món (París, Bucarest, Niça, Roma...), a més de veure's en grans aparadors de la moda, com el 080 Barcelona Fashion Market, o en desfilades a Madrid i Miami.

Roser Martínez es va mostrar molt il·lusionada, emocionada i satisfeta de rebre el guardó. També va agrair totes les mostres de suport que ha rebut fins ara.

Tot seguit, es va servir un refrigeri per a tots els assistents, amb vi del celler Pere Guardiola (de Capmany), de la mà de restauradors de primer ordre: la food truck i càtering del Grup Samuga (de la Vall de la Muga), el restaurant Amiel & Molins (de Pont de Molins) i El Graner (de Figueres-Vilafant). La vetllada va ser amenitzada per la música de Radio Cassette Night, habituals de les nits altempordaneses.

Entre les moltes persones que es van citar al Consell Comarcal, s'hi podien comptar familiars i amics, lectors de la revista, autoritats locals i comarcals, representants d'institucions i personalitats relacionades amb el món de la cultura i el comerç, no només de l'Alt Empordà, sinó d'arreu de les comarques de Girona.

L'acte va servir per celebrar una desena edició del lliurament del Premi D'estil molt lluïda, i és que la revista D'estil passa per un moment dolç: d'una banda, ja ha arribat al número 50, corresponent a aquest estiu; i, de l'altra, el passat mes de juny va rebre el premi com a Millor Portada de Revista de Catalunya de la mà de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC).