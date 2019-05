Segueix el canal de Telegram d'Emporda.info i assabenta't de l'actualitat abans que ningú

El Setmanari de l'Alt Empordà reforça el seu servei informatiu amb un nou canal de comunicació amb els seus lectors a través Telegram, una aplicació de missatgeria instantània amb la qual els usuaris rebran abans que ningú les notícies més destacades de l'actualitat. Uneix-te al nostre bot de Telegram punxant aquí.

Amb especial atenció a les eleccions del proper 26 de maig, els lectors interessats a rebre les novetats informatives en el seu telèfon mòbil poden inscriure de forma completament gratuïta a través de Telegram punxant aquí.

Amb aquest nou servei, en el qual també es poden compartir fotos, vídeos i enllaços, el diari vol fer un pas més en la relació amb els lectors apropant l'actualitat de l'Alt Empordà de forma còmoda i immediata.

Només l'important

A Empordà volem que estiguis més i millor informat i per això, només t'enviarem notícies rellevants i d'interès. Tret esdeveniments que així ho requereixin, durant el dia rebràs almenys dues alertes concretes perquè estiguis completament informat de tot el que passa a la teva ciutat.

El telèfon mòbil és ja un dels mitjà més usats pels ciutadans per conèixer de manera ràpida el que passa al seu entorn, de manera que amb aquesta iniciativa el Setmanari de l'Alt Empordà suma un nou canal per comunicar-se amb els seus lectors i apropar-los més si és possible la informació més destacada de l'Alt Empordà.



WhatsApp

Les alertes de WhatsApp estan temporalment fora de servei per qüestions alienes a aquesta publicació i per això convidem als lectors a subscriure al nou sistema d'alertes de Telegram.