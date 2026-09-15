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Xarxa elèctrica

Endesa preveu tancar una anella elèctrica a Cantallops que pateix talls constants de llum en episodis de vent

L'Ajuntament diu que fa temps que els passa, però que s'han intensificat en l'últim any

Un operari treballant en la xarxa elèctrica. | ENDESA

Un operari treballant en la xarxa elèctrica. | ENDESA / Marina López

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ACN

Gemma Tubert

Cantallops

Cantallops pateix des de fa temps interrupcions de llum que afecten tot el municipi o algunes zones i que en l'últim any s'han intensificat. L'Ajuntament atribueix la situació a la falta de manteniment o el mal estat de les instal·lacions, però Endesa al·lega que la majoria (9 de cada 10) estan vinculades a episodis meteorològics i, sovint, al fort vent que bufa a la zona. Per fer-hi front, la companyia hi està planificant el tancament d'una anella elèctrica que permetria donar servei per vies alternatives en cas d'incidències. La previsió és que els treballs es puguin fer l'any que ve.

Els veïns del municipi tenen comptabilitzades desenes d'interrupcions. A vegades, són talls intermitents, d'altres duren hores. L'alcalde, Joan Sabartés, diu que fa temps que passa, però que en l'últim any ha anat a més. Des del mes de març fins a principi de setembre, Endesa en té una desena de registrades en les línies de mitjana tensió. En pràcticament tots els casos, ha estat per episodis de vent i Tramuntana. De les incidències analitzades, vuit es van produir en episodis de fort vent, tramuntana, Pla Alfa o tempestes.

Des de la companyia afirmen que les avaries detectades corresponen principalment a cables despenjats, ponts trencats, actuacions preventives derivades del Pla Alfa i incidències provocades directament per les condicions meteorològiques. En diversos casos, fins i tot es va haver d’ajornar la reparació fins que les condicions de vent permetessin treballar amb seguretat. Això, diuen, posa de manifesta que la gran majoria de les interrupcions no tenen l'origen en "l'estat de la xarxa" sinó en "factors externs". A més, alerten que quan s'activa el Pla Alfa contra incendis hi ha restriccions que condicionen "les tasques d'inspecció, localització i reparació d'avaries".

Des de l'equip de govern admeten que en molts casos hi ha condicions meteorològiques adverses, però afirmen que es tracta d'una situació generalitzada a la zona (i a altres municipis) i ho atribueix, en gran manera, a l'estat de la xarxa.

Una moció per reclamar serveis "dignes"

Per això, l'Ajuntament tirarà endavant una moció -promoguda per ERC en diversos municipis de l'Alt Empordà- per reclamar una "serveis bàsics dignes" que acabin amb els constants talls de llum. "Aquestes interrupcions afecten llars, comerços, empreses, instal·lacions agrícoles, equipaments públics, telecomunicacions i serveis essencials", recull el document.

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Des d'Endesa asseguren que, a banda d'atendre les incidències, estan planificant una actuació de cara a l'any que ve. En concret, es preveu el tancament d'una anella elèctrica, que suposa la construcció d'una nova línia que permet connectar la principal amb una altra de la comarca per a donar servei per "vies alternatives" en cas d'incidents. Això permetrà no només reduir el temps per restablir el subministrament, sinó evitar la interrupció del servei en cas de treballs programats o de manteniment de la xarxa.

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