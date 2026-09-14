Fauna
Els ibis ermitans fan escala a Ordis abans d'arribar a Andalusia
En total han arribat 30 exemplars al municipi empordanès, 15 dels quals es quedaran en unes instal·lacions del Parc Natural dels Aiguamolls i la resta continuaran el viatge
Un total de 30 ibis ermitans (Geronticus eremita) del projecte de migració assistida austríac, Waldrapp Team, han arribat aquest diumenge, 13 de setembre, a Ordis, després d’haver iniciat el seu trajecte des del sud de França amb l’objectiu de travessar els Pirineus i continuar el seu viatge migratori cap al sud de la península Ibèrica.
L’arribada estava prevista el dissabte 12 de setembre, però a casua del maltemps es va haver de posposar al diumenge 13. Els exemplars van emprendre el vol des del Voló, per travessar els Pirineus per una de les valls més accessibles.
Dels 30 ibis que van arribar a Ordis 15 exemplars s’han incorporat al projecte de reforç de les poblacions europees d’ibis ermità impulsat per la Fundació Alive, a les seves instal·lacions situades al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Els nous exemplars han entrat en un aviari de 280 metres quadrats, on continuaran el seu procés d’aclimatació i preparació abans de la seva futura alliberació.
Migració assistida
Els altres 15 exemplars del Waldrapp Team que van arribar a Ordis han reprès aquest dilluns 14 de setembre el seu trajecte migratori. Aquest matí han sortit en direcció a Hostalric, des d’on continuaran les diferents etapes del viatge fins a Andalusia.
La migració assistida mitjançant ultralleuger és una tècnica desenvolupada pel Waldrapp Team que permet ensenyar als ibis joves les rutes migratòries i facilitar-ne el desplaçament entre les zones de cria i les àrees d’hivernada.
L’arribada d’aquests exemplars a Catalunya representa una nova fita en els esforços de conservació de l’ibis ermità i en el treball conjunt per recuperar una espècie que, històricament, havia format part de la fauna mediterrània i que actualment es troba entre les aus més amenaçades d’Europa.
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