Detingut el patró de l'embarcació implicada en la mort d'un conductor de moto d'aigua a Empuriabrava
L'arrestat també està acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors; la víctima era un francès de 54 anys que participava en una sortida per la badia;
La Guàrdia Civil va detenir dimecres el patró de l’embarcació pneumàtica relacionada amb l’accident que va causar la mort d’un conductor de moto d’aigua de 54 anys a la badia de Roses. L’arrestat, també francès, de 52 anys, està investigat com a presumpte autor dels delictes d’homicidi imprudent i omissió del deure de socors i passarà aquest divendres a disposició judicial.
L’accident va passar poc abans de tres quarts de cinc de la tarda, en un punt situat a uns 1,8 quilòmetres de la costa de Santa Margarida i aproximadament dos quilòmetres a l’est de la platja d’Empuriabrava.
La víctima conduïa una moto d’aigua i participava amb el seu fill en una sortida organitzada per una empresa de lloguer. El grup, format per diversos familiars i un monitor, va fer una parada per banyar-se.
Segons les primeres informacions, una embarcació pneumàtica en què viatjaven aproximadament 10 persones hauria passat per sobre de l’home mentre es trobava a l’aigua a prop de la bocana. La Guàrdia Civil investigava la mecànica exacta de l’accident. El fill de la víctima va resultar il·lès.
Intentar reanimar-lo
A conseqüència de l’accident, l’home va quedar inconscient i va entrar en aturada cardiorespiratòria. Els familiars el van pujar damunt d’una moto d’aigua i van alertar els serveis d’emergències a través del telèfon 112.
Efectius de Salvament Marítim es van desplaçar ràpidament fins al punt de l’accident, van evacuar la víctima a la seva embarcació i van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Posteriorment, van traslladar l’home fins a la base de Salvament Marítim al port de Roses i li van estar practicant maniobres de reanimació. Agents de la Policia Local de Roses van col·laborar en l’assistència.
Dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat van desplaçar-se fins a les instal·lacions portuàries. Els sanitaris van continuar intentant reanimar la víctima, però les maniobres no van fructificar.
Fins al port també es van desplaçar patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil. Aquest darrer cos es va fer càrrec de la investigació.
Detingut
L'embarcació pneumàtica implicada en l'accident va fugir del lloc dels fets, segons va denunciar el fill de la víctima mortal. A més, diverses persones que van presenciar els fets van alertar l’empresa que havia llogat l’embarcació. Després de l’accident, el patró va anar a retornar la llanxa i els responsables de l’establiment el van entretenir fins que van arribar els agents de la Guàrdia Civil, que el van detenir , confirma el cos policial.
La Guàrdia Civil després de la detenció també va demanar la col·laboració de la Policia Local per practicar-li les proves d’alcoholèmia i detecció de drogues. L’home es va negar a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, però va acceptar fer-se la de drogues, que va donar un resultat negatiu.
La investigació atribueix al patró un presumpte homicidi imprudent per la mort de l’home i un delicte d’omissió del deure de socors, davant la possibilitat que hagués marxat del lloc sense auxiliar la víctima. L'arrestat passarà aquest divendres a disposició judicial
Un altre cas obert a Roses
El sinistre es produeix mentre la Guàrdia Civil encara manté oberta una altra investigació relacionada amb una sortida en moto d’aigua a Roses: la desaparició d’Adam, un menor de 16 anys del qual no es tenen notícies des del 10 de juny. El jove va desaparèixer al mar durant una excursió en què participaven cinc nois repartits en tres motos d’aigua.
La Policia Judicial de la Guàrdia Civil, sota la tutela del Tribunal d’Instància de Figueres, jutjat número 4, intenta reconstruir què va passar durant aquella sortida. Els investigadors van constatar que el grup no anava acompanyat per cap monitor, malgrat que inicialment s’havia manifestat el contrari, i també investiguen l’empresa que gestionava l’activitat nàutica. La moto que portava el menor va aparèixer l’endemà bolcada a la platja de Pals i amb un fort cop.
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Via: Diari de Girona
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