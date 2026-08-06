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El conductor d'una moto d'aigua mor atropellat per una embarcació a Empuriabrava

La investigació de la Guàrdia Civil se centra en la fugida de l'embarcació responsable de l'atropellament mortal a Empuriabrava.

Motos aquàtiques, en una imatge d'arxiu.

Motos aquàtiques, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Barcelona

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Redacció

Redacció

Empuriabrava

Un home va morir aquest dimecres a la tarda mentre conduïa una moto d'aigua en un xoc amb una embarcació recreativa a Empuriabrava Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare amb moto d'aigua quan una embarcació amb deu ocupants elsv a passarper sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser poc abans de tres quarts de cinc de la tarda i Salvament Marítim va fer massatges cardiorespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van treballar per reanimar-lo, però finalment han confirmat la seva mort. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.

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