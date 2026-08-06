Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: "Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa"
Tres clientes relaten viatges cancel·lats o reserves incertes, mentre un advocat que representa dotze famílies assegura que no té constància de cap reemborsament malgrat que la responsable hagi anunciat que ho farà
Elena i la seva parella havien de marxar aquest dijous a fer un safari a Tanzània. Tenien les maletes, la roba, els prismàtics i la càmera preparats, però el viatge que havien pagat el desembre no s’ha pogut fer. «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa», lamenta una de les afectades pel cas del negoci de viatges de l’Escala , MescapoViatges, investigat pels Mossos d’Esquadra per una possible estafa.
Les casuístiques entre els afectats són molt diverses. Hi ha famílies que han vist cancel·lat el viatge pocs dies abans de marxar, clients amb reserves per al 2027 o el 2028 que no saben si estan pagades i persones que ja es trobaven a l’estranger quan va esclatar el cas. Segons relaten els perjudicats i l’advocat Jonathan Muela, alguns viatgers no tenien emès el vol de tornada i han hagut de buscar una solució per poder tornar a casa. Altres disposaven d’una part dels hotels o serveis, però no dels bitllets d’avió, mentre que alguns desconeixen si les reserves que encara apareixen actives estan realment abonades.
Els casos ja no es concentren només a les comarques gironines. Entre els afectats hi ha persones de Girona, Banyoles, l’Empordà i Barcelona, i l’advocat Jonathan Muela assegura que també coneix almenys un cas de Galícia. Molts dels perjudicats estan presentant denúncies individualment davant dels Mossos d’Esquadra, fet que continua ampliant l’abast territorial de la investigació.
En el cas de l'Elena explica que havien abonat 3.600 euros el desembre. A l’abril va rebre la proposta dels horaris, les companyies i els vols que havia d’agafar, però els bitllets no es van arribar a emetre. Durant els dos mesos següents, Elena, que viu a la província de Girona, els va reclamar reiteradament sense obtenir-los.
Va ser la responsable de l’empresa receptiva de Tanzània, encarregada del safari i dels allotjaments, qui la va avisarel divendres dels problemes. Segons relata Elena, aquesta operadora només havia rebut 1.500 euros i havia pressupostat en 6.000 euros els serveis a la destinació, sense incloure els vols. Segons ella, l'operadora li va dir que era "una estafa"
Elena havia arribat al negoci a través d’una família amiga que hi havia contractat diversos viatges sense incidències. Les bones referències i els preus competitius la van convèncer, com ha passat amb molts dels clients d'aquesta mateixa empresa. Segons explica, les ofertes acostumaven a arribar amb presses i amb l’advertiment que calia pagar immediatament per no perdre-les.
La parella havia comprat maletes semirígides, motxilles, roba adequada, prismàtics i material fotogràfic per al safari. Finalment, ha hagut d’organitzar unes altres vacances per carretera i tornar a assumir-ne el cost. «Ens quedem sense diners i sense res», resumeix Elena.
Uns vols que ara costen 10.000 euros
Una altra afectada, que ha demanat expressament que no es publiqui el seu nom, havia de marxar aquest dissabte amb la seva família en un viatge a Àsia preparat per celebrar el seu cinquantè aniversari. Havia anat estalviant per poder viatjar amb els seus fills, però els bitllets d’avió tampoc no s’havien arribat a emetre.
Quan va demanar a la responsable que els comprés, aquesta li hauria respost que ja no tenia operativa amb els turoperadors i que el viatge quedava cancel·lat. La família va mirar d’adquirir els vols directament, però costaven uns 2.500 euros per persona: prop de 10.000 euros més per als quatre viatgers.
La clienta assegura que una part dels allotjaments podia estar pagada, però que sense els vols no podia arribar a la destinació ni gaudir dels serveis contractats. Ja ha enviat una reclamació al correu habilitat per la responsable, però encara no ha rebut instruccions concretes sobre els reemborsaments.
Una reserva de Disney
Paula, de Sant Celoni, també desconeix què passarà amb el viatge a Disneyland París que va contractar el febrer per a quatre persones. La sortida està prevista per al 27 de desembre i la reserva encara apareix activa a l’aplicació de Disney, amb els noms dels viatgers, les dates i l’allotjament.
La família, però, no sap si la reserva està totalment pagada. Paula només conserva el justificant de la transferència bancària i una pre-reserva facilitada pel turoperador. El comprovant de pagament que la responsable li havia promès no va arribar mai.
Paula ha contactat amb Disney i amb el turoperador, però cap de les dues empreses li ha confirmat l’estat econòmic de la reserva. «El nostre neguit és saber què hi ha pagat i si hi ha alguna cosa pagada», explica.
L’última resposta directa de la responsable va arribar al maig. La família va tornar a escriure-li al juliol sense obtenir contestació i es va assabentar del cas pels mitjans de comunicació. Paula ha enviat el correu de reclamació i té previst presentar aquest dimecres una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.
Els tres casos comparteixen alguns elements: els clients havien arribat al negoci a través de persones que hi havien viatjat satisfactòriament, havien pagat per avançat i van començar a tenir dificultats per obtenir la documentació o contactar amb la responsable després d’abonar els diners.
Dotze famílies ja tenen advocat
L’advocat Jonathan Muela representa dotze famílies afectades procedents de Girona, Banyoles, l’Empordà i altres punts de Catalunya. El lletrat afirma que ha intentat contactar amb la responsable per telèfon, WhatsApp i correu electrònic, però que no hi ha pogut parlar directament.
«Que jo tingui constància, no s’ha retornat cap import», assegura Muela. Segons l’advocat, els casos que representa presenten un patró semblant: pressa perquè els clients paguessin per no perdre les ofertes i dificultats posteriors per obtenir els vols, els comprovants o la resta dels serveis contractats.
El lletrat insisteix que cal actuar amb prudència i que només la investigació i, eventualment, un jutge podran determinar si els fets constitueixen una estafa. Muela recomana als afectats que denunciïn el seu cas als Mossos i que, paral·lelament, presentin una reclamació extrajudicial per poder acudir a la via civil per incompliment de contracte.
Un altre dels aspectes que s’haurà d’aclarir és si el negoci disposava d’una assegurança o garantia que permeti respondre pels imports abonats pels clients. Segons l’advocat, l’existència d’aquesta cobertura podria resultar determinant per facilitar la recuperació dels diners.
La policia catalana ja havia rebut dimarts 30 denúncies i aquest dimecres ja han ascendit a 90. Les diligències, iniciades per la Unitat d’Investigació de Roses, han estat traspassades a la Unitat Central d’Estafes i Delictes Econòmics dels Mossos d’Esquadra.
La responsable va anunciar dimarts a través d’Instagram que suspenia tota l’activitat per la impossibilitat d’accedir als turoperadors i per «greus problemes de gestió». Va demanar disculpes, va negar haver actuat de manera premeditada i va habilitar un correu electrònic per centralitzar les reclamacions.
En el comunicat també va manifestar la voluntat de revisar cada cas i gestionar els reemborsaments que corresponguin. No va concretar, però, cap calendari ni el procediment que seguirà per retornar els diners.
Els afectats asseguren que ja són més de 400 i es comuniquen a través de WhatsApp i busquen assessoria legal mentre continua la investigació.
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Via: Diari de Girona
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