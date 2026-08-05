Intenta atropellar un policia i fuig després d’una baralla per una plaça d’aparcament a Empuriabrava
La Policia Local va localitzar el vehicle, va detenir el conductor i també el va denunciar per quatre infraccions de trànsit comeses durant la fugida
La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir un home de 40 anys que presumptament va intentar atropellar un agent quan fugia d’una baralla originada per una disputa per un lloc d’aparcament. El policia es va haver d’apartar per evitar l’impacte i va resultar ferit lleu.
Els fets van passar dilluns cap a les deu de la nit a l’avinguda Fages de Climent de Castelló d’Empúries. Segons fonts policials, en la baralla hi van participar quatre persones, dues per cada part.
Dues de les persones implicades van resultar ferides durant la disputa. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) les va atendre i les va traslladar a l’hospital de Figueres.
Durant la intervenció, un dels implicats va pujar a un vehicle i va intentar fugir. Quan els agents van provar d’aturar-lo, el conductor presumptament va dirigir el cotxe contra un dels policies, que es va haver d’apartar per evitar ser atropellat.
Infraccions
L’agent va patir lesions lleus durant l’actuació. El conductor va aconseguir abandonar el lloc i, durant la fugida, va cometre diverses infraccions de trànsit.
Els agents locals van localitzar posteriorment el vehicle i el va retirar al dipòsit municipal. Hores més tard, els agents van detenir el conductor com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat.
A l’arrestat també se li va atribuir un delicte de lesions relacionat amb la baralla. A més, la Policia Local li va imposar quatre denúncies administratives per diferents infraccions del reglament de circulació comeses durant la fugida.
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha aprofitat l’actuació per demanar respecte per la tasca dels agents i ha advertit que qualsevol servei rutinari pot derivar en una situació de risc en qüestió de segons.
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Via: Diari de Girona
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