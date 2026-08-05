Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Disney Castell de Sant FerranCasado EclipsiPista de gel Figueres
instagramlinkedin

Intenta atropellar un policia i fuig després d’una baralla per una plaça d’aparcament a Empuriabrava

La Policia Local va localitzar el vehicle, va detenir el conductor i també el va denunciar per quatre infraccions de trànsit comeses durant la fugida

L'Avinguda Fages de Climent d'Empuriabrava, on es van produir els fets.

L'Avinguda Fages de Climent d'Empuriabrava, on es van produir els fets. / Google Maps

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir un home de 40 anys que presumptament va intentar atropellar un agent quan fugia d’una baralla originada per una disputa per un lloc d’aparcament. El policia es va haver d’apartar per evitar l’impacte i va resultar ferit lleu.

Els fets van passar dilluns cap a les deu de la nit a l’avinguda Fages de Climent de Castelló d’Empúries. Segons fonts policials, en la baralla hi van participar quatre persones, dues per cada part.

Dues de les persones implicades van resultar ferides durant la disputa. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) les va atendre i les va traslladar a l’hospital de Figueres.

Durant la intervenció, un dels implicats va pujar a un vehicle i va intentar fugir. Quan els agents van provar d’aturar-lo, el conductor presumptament va dirigir el cotxe contra un dels policies, que es va haver d’apartar per evitar ser atropellat.

Infraccions

L’agent va patir lesions lleus durant l’actuació. El conductor va aconseguir abandonar el lloc i, durant la fugida, va cometre diverses infraccions de trànsit.

Els agents locals van localitzar posteriorment el vehicle i el va retirar al dipòsit municipal. Hores més tard, els agents van detenir el conductor com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat.

A l’arrestat també se li va atribuir un delicte de lesions relacionat amb la baralla. A més, la Policia Local li va imposar quatre denúncies administratives per diferents infraccions del reglament de circulació comeses durant la fugida.

Notícies relacionades

La Policia Local de Castelló d’Empúries ha aprofitat l’actuació per demanar respecte per la tasca dels agents i ha advertit que qualsevol servei rutinari pot derivar en una situació de risc en qüestió de segons.

Subscriu-te per seguir llegint

Via: Diari de Girona

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
  2. Disney trasllada al Castell de Figueres el rodatge de 'Tangled', la nova pel·lícula de Rapunzel
  3. Ada Klein Fortuny: 'Quan una dona escriu un llibre, encara que sigui d'extraterrestres, la pregunta és què hi ha de tu en aquesta novel·la
  4. Els Mossos rescaten un nedador temerari i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
  5. L'astrofotògraf Juan Carlos Casado capturarà l’eclipsi des d’un avió a 11.000 metres d’altitud
  6. Com aconseguir gratis les ulleres homologades per veure l’eclipsi solar del 12 d'agost
  7. Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
  8. L’avís d’un advocat als treballadors fixos discontinus: «És possible que t’estiguin enganyant»

Programació de cinemes del 7 al 13 d'agost a l'Alt Empordà

Programació de cinemes del 7 al 13 d'agost a l'Alt Empordà

Qui és Alaaddine Azzouzi, el jove reporter de 3Cat que s’ha convertit en una de les veus més comentades des de Ceuta

Qui és Alaaddine Azzouzi, el jove reporter de 3Cat que s’ha convertit en una de les veus més comentades des de Ceuta

Tres anys de l’assassinat d’Edwin Arrieta per part de Daniel Sancho a Tailàndia: Quin va ser el veredicte? Quanta condemna encara ha de complir? Podria tornar a Espanya? ¿I rebre un indult?

Tres anys de l’assassinat d’Edwin Arrieta per part de Daniel Sancho a Tailàndia: Quin va ser el veredicte? Quanta condemna encara ha de complir? Podria tornar a Espanya? ¿I rebre un indult?

L’obra de David Lynch centra el cicle de films surrealistes del Teatre-Museu Dalí, a Figueres

L’obra de David Lynch centra el cicle de films surrealistes del Teatre-Museu Dalí, a Figueres

Tres anys de l’assassinat d’Edwin Arrieta per part de Daniel Sancho a Tailàndia

Les llanxes dels ‘aficionats del mar’ tensen Salvament Marítim: «No som la grua del mar»

Les llanxes dels ‘aficionats del mar’ tensen Salvament Marítim: «No som la grua del mar»

Espanya redobla els controls davant la possible venda d’ulleres no homologades per veure l’eclipsi i adverteix dels «riscos irreversibles» per a la vista

Espanya redobla els controls davant la possible venda d’ulleres no homologades per veure l’eclipsi i adverteix dels «riscos irreversibles» per a la vista

La pregunta que tota persona amb miopia i astigmatisme es fa davant de l’eclipsi: com em poso les ulleres homologades si ja porto ulleres per veure?

La pregunta que tota persona amb miopia i astigmatisme es fa davant de l’eclipsi: com em poso les ulleres homologades si ja porto ulleres per veure?
Tracking Pixel Contents