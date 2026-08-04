Investiguen una agència de viatges de l'Escala per estafa: 200 famílies afectades
L'agència, que operava telemàticament, ha tancat la web i les xarxes socials després de les primeres denúncies per estafa.
Aleix Freixas
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Escala per un possible cas d'estafa, després que una vintena persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat a l'ACN que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes, quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. Aquest cap de setmana, hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havia enviat el bitllet. D'altres han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure.
Aquesta agència de l'Escala va començar a treballar fa uns anys venen viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps, fonts properes al cas expliquen que va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons aquests testimonis, oferia un preu "molt competitiu" perquè parlava directament amb agències dels països de destí i així s'estalviava intermediaris.
Aquesta dona aprofitava el boca-orella per anar guanyant cartera de clients. Alguns asseguren que havien viatjat amb l'agència i tot havia anat molt bé. Per això van encarregar més paquets de vacances i van recomanar-la. L'única condició d'aquestes ofertes era que calia pagar-ho tot de cop i per avançat. Actualment, la dona treballava de forma telemàtica i no tenia cap oficina física oberta, només una pàgina web i les xarxes socials, que va tancar a finals de la setmana passada.
El cas va començar després que algunes famílies decidissin anul·lar el viatge que havien contractat. Després de setmanes d'espera, les víctimes no rebien els diners de l'agència. Això va fer que obrissin una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments, la dona assegurava que li havien retirat la llicència. Així ho explicava a una altra de les afectades, quan li demanava els bitllets d'avió per anar a Bali que havien de sortir al cap de dos dies.
En aquest cas, la dona havia contractat al desembre un viatge a Bali per deu dies. Havien de sortir el diumenge 2 d'agost i la setmana passada l'afectada reclamava amb insistència els bitllets d'avió. Finalment, quan faltaven dos dies per sortir, la dona els va comunicar que no tenia els bitllets i que no se n'anirien de vacances. Ho justificava dient que li havien retirat la llicència i això impedia que pogués acabar de tramitar el pagament dels vols.
Contacte amb un advocat
Alguns expliquen que tenien el vol bloquejat, però no estava pagat i això impedia que obtinguessin els bitllets per volar. També han sabut que part de l'estada no estava pagada i, per tant, devia diners a les agències de destí. Tot plegat ha desembocat amb un conjunt de queixes d'afectats que s'han reunit en un grup de WhatsApp. Asseguren que són més de 200 persones i ja s'han posat en contacte amb un advocat perquè els assessori. Per contra, la dona els hauria promès que vol resoldre la situació i que a partir d'ara el seu advocat els avisarà de les novetats que hi hagi.
De moment, a títol individual estan denunciant la dona a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Per això es preveu que la vintena de denúncies recollides se superi amb escreix en les pròximes hores. Els afectats retreuen que han perdut les vacances i lamenten que hagin jugat amb la il·lusió d'unes vacances, més enllà de la pèrdua econòmica.
Per altra banda, les empreses de destí també expliquen que la dona els devia diners. És el cas d'una empresa que organitza safaris a Tanzània, que assegura que té un deute de 57.000 dòlars. A més, explica que alguns dels clients que havien d'anar-hi a l'estiu hi han contactat per privat per saber si tenien la reserva confirmada o pagada i ni tan sols l'havia gestionat i no tenien cap classe de dada seva. En paral·lel, alguns dels clients han explicat a l'ACN que fins fa pocs dies la dona anunciava nous paquets de vacances per fer a partir del 2027.
Malgrat que l'agència tingués la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
- Com aconseguir gratis les ulleres homologades per veure l’eclipsi solar del 12 d'agost
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Pirates del Cap de Creus, el projecte de Llançà i Roses premiat per impulsar l'economia blava
- La Guàrdia Urbana de Figueres fa controls de velocitat amb radar en tres carrers molt transitats
- Setmana de calor i tempestes: l’Aemet adverteix d’uns «dies de contrastos» però «sense temperatures extremes» a la vista
- Els Mossos rescaten un nedador temerari i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Catalunya apaga els avisos per calor i encén els de pluges torrencials davant l’arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta
- Defuncions del 3 d'agost de 2026 a l'Alt Empordà