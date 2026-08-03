Promoció
Roses sorteja una setmana d’experiències valorada en 4.000 euros per atraure turisme fora de temporada
La campanya internacional Living Roses Premium Week inclou set nits d’allotjament, set àpats i set activitats, i permetrà gaudir del premi durant la temporada baixa del 2027
L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, amb el suport de l’Ajuntament de Roses, ha presentat aquest dilluns la campanya Living Roses Premium Week, una iniciativa promocional que sortejarà una setmana d’experiències al municipi valorada en uns 4.000 euros.
L’actuació té com a objectiu fidelitzar els visitants, donar a conèixer l’oferta turística local als mercats internacionals i reforçar el posicionament de Roses com una destinació de qualitat, sostenible i activa durant tot l’any.
La campanya es desenvoluparà durant els mesos d’agost i setembre, coincidint amb el període de màxima afluència turística. La comunicació es farà en català, francès i anglès i combinarà la promoció digital amb diferents accions de visibilitat als carrers del municipi.
Set nits, set àpats i set activitats
El premi de la Living Roses Premium Week inclourà set nits d’allotjament, set àpats i set activitats turístiques, aportades per empreses associades dels sectors de l’hostaleria, la restauració i les activitats.
La persona guanyadora podrà gaudir de l’experiència durant la temporada baixa del 2027. D’aquesta manera, la iniciativa també vol contribuir a la desestacionalització turística i incentivar noves estades a Roses fora dels mesos de més afluència.
La campanya es difondrà mitjançant la retolació d’un autobús urbà de Roses, una acció específica a les xarxes socials, publicitat digital a Facebook i Instagram i la col·laboració dels establiments participants, que compartiran la iniciativa a través dels seus canals.
El sorteig es farà a través d’Instagram
Per participar-hi caldrà seguir les indicacions que es publicaran al perfil d’Instagram @livingroses_empresaris, on també es podran consultar les bases del concurs. El període de participació estarà obert de l’1 a l’11 d’octubre, mentre que el sorteig tindrà lloc durant la primera quinzena del mateix mes.
La campanya persegueix un doble objectiu. D’una banda, vol donar a conèixer Roses i la seva oferta turística entre potencials visitants estrangers. De l’altra, busca arribar a les persones que ja passen les vacances al municipi aquest estiu i animar-les a tornar-hi durant la temporada baixa.
Prop de 200 empreses associades
L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus agrupa prop de 200 empreses i representa al voltant de 5.000 llocs de treball durant la temporada alta. Els establiments col·laboradors configuraran el premi aportant allotjaments, experiències i serveis gastronòmics, i obtindran visibilitat durant tota la campanya.
La presentació ha comptat amb la participació de l’alcaldessa de Roses, Sílvia Ripoll; el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Fèlix Llorens, i el president de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra.
Els representants municipals i empresarials han destacat la necessitat de continuar impulsant accions conjuntes de promoció turística que reforcin la projecció del municipi, consolidin un model basat en la qualitat i la sostenibilitat i contribueixin al desenvolupament econòmic de Roses.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Pirates del Cap de Creus, el projecte de Llançà i Roses premiat per impulsar l'economia blava
- Té 22 anys, treballa al camp i ja s’ha comprat una casa: «En cinc anys la tindré pagada»
- Alfonso Muñoz, especialista en pensions, explica com augmentar l’import de la jubilació: 'Amb 15 anys cotitzats únicament es té dret al 50% de la base reguladora
- Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar
- El cos necessita vuit dies de vacances per recuperar-se i l’‘efecte descans’ dura un mes després de tornar a la feina
- Figueres revisarà l’estat estructural de les escoles Sant Pau i Joaquim Cusí després de l’esfondrament al Salvador Dalí
- El filtre d'una piscina atrapa un banyista de 40 anys: «Un infant no ho hauria explicat»