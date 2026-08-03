Salut
L'Alt Empordà impulsa EmporTEA per fer comerços i espais més accessibles a persones amb autisme
La iniciativa que es presentarà el mes de setembre, amb els establiments i ajuntaments implicats, vol informar sobre aspectes com soroll, lavabos o atenció adaptada abans d'entrar, gràcies a una sèrie de pictogrames
L’Alt Empordà es consolida com a referent en inclusió per a persones amb autisme gràcies al teixit comercial i terapèutic local. En aquest marc, EmporTEA, un nou projecte impulsat per l’Associació TEA Alt Empordà i l’agència Reale Figueres neix la comarca per crear una xarxa de comerços, serveis i espais públics més accessibles, comprensibles i amables per a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i altres necessitats sensorials.
Comerços i ajuntaments
El projecte es presentarà el mes de setembre, assenyalen des de l’associació juntament amb els primers ajuntaments implicats entre ells, el de Figueres i l’Escala. A partir de llavors, les persones podran saber, abans d’entrar, què hi trobaran a l’establiment gràcies als pictogrames d’EmporTEA que formen part de la campanya. Es tracta d’una manera senzilla d’anticipar alguns aspectes del servei, com ara si hi ha temps d’espera, lavabo, un espai infantil o una atenció adaptada i sensibilitzada.
Els pictogrames poden ser una eina molt útil per a moltes persones autistes, però també ajuden a fer els espais més clars i comprensibles per a tothom. L’objectiu del projecte és doncs facilitar l’accés i la convivència mitjançant l’ús de pictogrames i actuacions concretes agrupades en quatre eixos: informar, anticipar, incloure i fer xarxa. Segons l’entitat, EmporTEA identifica aspectes rellevants dels establiments (soroll, música, espai tranquil, personal sensibilitzat, lavabos, etc.), facilitant que les persones coneguin l’entorn abans d’entrar-hi i promou espais més accessibles i respectuosos. L’entitat convida comerços i administracions de l’Alt Empordà a adherir-s’hi de manera gratuïta.
Per sumar-s’hi, els establiments poden inscriure’s mitjançant el formulari indicat per l’organització. EmporTEA es presenta com una iniciativa local orientada a fer la comarca més accessible i inclusiva per a tothom. La transformació dels establiments de proximitat a través d’EmporTEA que inclouria formació al personal, reducció de temps d’espera i espais de calma es complementa amb altres projectes innovadors de l’entitat que busquen potenciar l’autonomia de l’infant o jove. El comerç inclusiu actuaria com la darrera peça d’un engranatge comunitari, facilitant que les habilitats apreses en entorns digitals o teràpies es puguin aplicar directament en el dia a dia al carrer
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