Fuig d’un cotxe en flames amb una bossa de marihuana i l’enxampen entre canyes a la Jonquera
Els Mossos el van detenir dues hores després a la carretera de Cantallops amb més droga a sobre
Un home de 39 anys va ser detingut després de fugir d’un cotxe en flames amb una bossa de marihuana a la Jonquera. Els Mossos d’Esquadra el van localitzar dues hores més tard amagat entre unes canyes, a tocar de la carretera de Cantallops.
Els fets van tenir lloc el 30 de juliol, quan faltaven 10 minuts de les sis de la tarda, a l’avinguda Sis d’Octubre, a la zona de l’hotel Font del Pla. Els serveis d’emergències van rebre l’avís que hi havia un vehicle amb matrícula francesa cremant.
Segons fonts policials, quan l’ocupant es va adonar de l’incendi, va obrir el capó, va agafar una bossa amb marihuana i va fugir corrent. Durant la fugida li va anar caient part de la droga que no havia quedat afectada pel foc, confirmen els Mossos.
Un testimoni també va informar els agents que el vehicle feia una forta olor de marihuana. La policia va recuperar als voltants del cotxe amb plaques franceses una petita part de la droga, aproximadament 50 grams de marihuana.
Amagat entre unes canyes
Després de recollir la descripció de l’home, els Mossos van iniciar-ne la recerca amb la col·laboració d’una patrulla de la Policia Local de la Jonquera.
Els agents el van localitzar unes dues hores després amagat entre unes canyes pròximes a la carretera de Cantallops. En escorcollar-lo, li van intervenir uns 20 grams més de marihuana.
Els Mossos el van detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. L’arrestat, no tenia antecedents.
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Via: Diari de Girona
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