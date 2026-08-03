Equipaments
Castelló d’Empúries aprova definitivament el futur Centre de Dia d’Empuriabrava
El Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural oferirà suport a les persones grans i a les famílies cuidadores i estarà ubicar al sector Moxó
El Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, celebrat el dijous 30 de juliol, ha aprovat definitivament la creació del Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR), que es convertirà en el futur Centre de Dia d’Empuriabrava.
El nou servei públic estarà destinat principalment a les persones grans que necessiten suport per desenvolupar les activitats de la vida diària. L’objectiu és afavorir la seva autonomia, prevenir situacions d’aïllament i facilitar que puguin continuar vivint en el seu entorn habitual durant el màxim de temps possible. L’equipament també oferirà suport a les famílies cuidadores.
L’aprovació definitiva culmina una llarga tramitació administrativa, tècnica i jurídica impulsada per l’Ajuntament. El procediment ha inclòs els estudis de necessitat, viabilitat i organització del servei, així com un període d’informació pública que s’ha tancat sense que s’hi hagi presentat cap al·legació.
A partir d’ara, el consistori continuarà treballant en els tràmits necessaris perquè el Centre de Dia d’Empuriabrava pugui entrar en funcionament, en coordinació amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.
L’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot, considera que l’aprovació representa “molt més que la creació d’un nou servei”. “És un pas important en el model de municipi que estem construint: un municipi que cuida les persones, que s’anticipa als reptes demogràfics i que reforça els serveis públics de proximitat”, ha afirmat.
Massot ha destacat que la creació del servei era un compromís del govern municipal i que dona resposta a una necessitat real. “Cada vegada hi ha més persones grans que volen continuar vivint a casa seva amb qualitat de vida, mantenint la seva autonomia i els seus vincles amb l’entorn. El nostre deure és oferir els recursos necessaris perquè això sigui possible i, alhora, donar suport a les famílies que assumeixen diàriament les tasques de cura”, ha assenyalat.
Un nou equipament al sector Moxó
El futur centre de dia s’emmarca en el procés de transformació d’Empuriabrava i es preveu ubicar al sector Moxó, on també es projecta la futura Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana.
“Sempre hem defensat que Empuriabrava, com a nucli amb milers de residents, havia de disposar de més serveis públics i equipaments de proximitat”, ha manifestat l’alcaldessa. Segons Massot, el projecte se suma a altres actuacions com la renovació de la plaça de les Palmeres i la transformació de l’entorn del Delta Muga.
“Les polítiques socials no són una despesa, sinó una inversió en dignitat i en cohesió social”, ha afegit Massot. “Volem que les persones puguin envellir al seu municipi, a prop de casa, mantenint la seva autonomia i els seus vincles. Aquesta és la nostra manera d’entendre la política municipal: invertir en equipaments, però sobretot invertir en qualitat de vida”.
Amb l’aprovació definitiva del SAIAR, l’Ajuntament culmina una de les etapes fonamentals del projecte i avança en la posada en marxa d’un nou recurs que reforçarà la xarxa pública d’atenció a les persones a Empuriabrava.
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