Renovables
Roses instal·larà plaques solars a l’oficina de turisme i a tres escoles
El projecte aprovat pel govern compta amb un pressupost de 290.796 euros
L’Ajuntament de Roses ha aprovat inicialment el projecte executiu per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques per autoconsum a l'oficina de turisme i les diferents escoles de Roses. El projecte, redactat per Jordi Palós Magester, compta amb un pressupost de 290.796€. Aquest projecte té com a objectiu definir les característiques tècniques i econòmiques de les instal·lacions fotovoltaiques per a l’autoconsum de l’Oficina de Turisme i a tres de les quatre escoles del municipi, per a generar energia elèctrica que serà consumida pels edificis on estiguin instal·lades les plaques en forma d’autoconsum i l’excedent entregat a la xarxa de distribució compensat en els mecanismes establerts per la regulació tarifària actual. Es preveuen quatre instal·lacions amb una potència que varia entre 25 kW i 60 kW de potència pic per cadascun en funció de la potència contractada de cada edifici així con de les seves característiques de consum.
Segons la memòria, el projecte consisteix en la instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica connectats a la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent. S’hi instal·laran panells fotovoltaics, per a capturar la radiació solar i convertir-la en electricitat. S’utilitzarà un inversor per a transformar el corrent continu (CC) generat pels panells fotovoltaics en corrent altern (CA), que és el que s’usa a la instal·lació elèctrica de baixa tensió.
Es preveuen estructures de suport a la coberta per a la fixació dels panells solars i se n’assegurarà l’estabilitat i l’orientació adequades per a una òptima captació de la radiació solar. Es posarà en marxa un sistema de monitorització per controlar i supervisar el rendiment de la instal·lació fotovoltaica, així com per a la detecció de possibles anomalies o fallades. També, es prendran les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat de la instal·lació, incloent proteccions elèctriques adequades per al corrent continu (CC) i el corrent altern (CA), com a fusibles o interruptors automàtics. Es realitzarà el cablejat necessari per connectar els panells solars, l’inversor i les proteccions elèctriques a la instal·lació elèctrica existent, assegurant un flux d’energia correcte.
Cadascuna de les plantes fotovoltaiques descrites en aquest projecte té les seves característiques específiques, ajustades degudament segons l’emplaçament de la instal·lació i la seva configuració, on també es considera les previsions de consums d’energia elèctrica que es realitzaran en el futur.
Els productes que s’instal·laran compliran rigorosament amb totes les exigències establertes per la normativa vigent i estaran acreditats amb les corresponents certificacions. La instal·lació serà executada seguint escrupolosament les directrius i instruccions establertes pel fabricant, garantint així el compliment de les disposicions establertes pel Reial Decret 1110/2007 i el Reial Decret 244/2019, que regiran aquesta operació.
La potència contractada varia entre 25 kW i 87 kW, mentre que el consum elèctric anual mig oscil·la entre 30.989 kWh i 67.447 kWh.
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