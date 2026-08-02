Premi Fava de Cacau per a La Postreria de Roses
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
La Postreria de Roses ha sigut escollida, per segon any, com una de les 50 millors pastisseries de Catalunya, en la 7a edició dels premis Fava de Cacau, a Sant Vicenç dels Horts, el cap de setmana passat. Els responsables de La Postreria, també, s’han mostrat a les xarxes «agraïts de poder tornar-ne a formar part i recollir el premi Fava de Cacau a una de les 50 millors pastisseries.
- L’Aemet avança que l’onada de calor començarà a perdre força en les pròximes hores i acabarà entre diumenge i dilluns
- Un camió queda atrapat en una estreta carretera de muntanya entre Maçanet de Cabrenys i la Vajol
- Catalunya és el país que m’ha acollit; per això, deixeu-me parlar català': la petició d’una infermera a l’
- El cos necessita vuit dies de vacances per recuperar-se i l’‘efecte descans’ dura un mes després de tornar a la feina
- Diana Villegas, emprenedora d'origen colombià: 'Si vivim a Figueres, també hem de compartir les nostres festes amb la gent d’aquí
- Pot ser que Hisenda no et retorni ni un euro de la renda: aquest és el motiu, segons un expert en fiscalitat
- El filtre d'una piscina atrapa un banyista de 40 anys: «Un infant no ho hauria explicat»
- Gabriel Rufián: «Vaig celebrar el Mundial d’Espanya, una selecció plena de catalans i bascos. Es pot ser independentista i anar amb Espanya, vaig cantar tots els gols»