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Premi Fava de Cacau per a La Postreria de Roses

Els pastissers guardonats. | EMPORDÀ

Els pastissers guardonats. | EMPORDÀ

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La Postreria de Roses ha sigut escollida, per segon any, com una de les 50 millors pastisseries de Catalunya, en la 7a edició dels premis Fava de Cacau, a Sant Vicenç dels Horts, el cap de setmana passat. Els responsables de La Postreria, també, s’han mostrat a les xarxes «agraïts de poder tornar-ne a formar part i recollir el premi Fava de Cacau a una de les 50 millors pastisseries.

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