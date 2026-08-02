Sostenibilitat
Pirates del Cap de Creus, el projecte de Llançà i Roses premiat per impulsar l'economia blava
El programa Terra d'Oportunitats distingeix aquesta iniciativa per combinar patrimoni, natura i turisme sostenible
També reconeix el Centre d'Immersió Port de la Selva per la seva aposta per l'eficiència i la sostenibilitat
El programa Terra d’Oportunitats, impulsat per CaixaBank en col·laboració amb el Grup d’Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava, ja té guanyadors de l’edició 2026. Entre els quatre projectes seleccionats per contribuir a la revitalització de l’economia blava del litoral gironí, Pirates del Cap de Creus ha estat reconegut per una proposta que combina patrimoni marítim, divulgació històrica i sostenibilitat.
Amb seu a Llançà i activitat també a Roses, des de l’any passat, el projecte ofereix experiències que van més enllà de les tradicionals excursions en vaixell. Les seves rutes apropen als visitants la història dels pirates i del litoral del cap de Creus, alhora que fomenten un model de turisme respectuós amb l’entorn.
La iniciativa ha apostat per embarcacions de baix consum i sistemes de propulsió elèctrics més eficients, una línia de treball que el jurat ha valorat especialment per la seva contribució a la transició energètica del sector.
Sis anys de trajectòria
El reconeixement arriba quan el projecte compleix sis anys de trajectòria. Segons explica un dels seus impulsors, Marc Pinyol, l’activitat ha evolucionat notablement des dels inicis. «S’ha anat transformant tota l’activitat i també les diferents propostes que oferim. Hem anat fent sinergies amb altres empreses i entitats de la zona, i això ha encaminat el projecte cap a una direcció molt bonica. Estem molt contents de l’evolució», afirma.
Aquesta col·laboració amb altres actors del territori s’ha traduït en activitats conjuntes com sessions de ioga al mar, tastos de vins amb Empordàlia o experiències vinculades al patrimoni natural i cultural del cap de Creus.
Aquest estiu, a més, preveuen estrenar una nova proposta teatralitzada en col·laboració amb una altra empresa de la zona. Com a un dels quatre projectes premiats, Pirates Cap de Creus rebrà una ajuda econòmica de 1.000 euros, formació especialitzada per consolidar el model de negoci i l’acompanyament de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank. A més, representarà el GALP Costa Brava a la fase estatal d’El Repte de Terra d’Oportunitats, impulsada conjuntament amb la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), on competirà amb iniciatives d’arreu de l’Estat. «Estem molt contents de poder passar a aquesta segona fase i formar part d’aquest programa», assenyala Pinyol, que explica que ara resten a l’espera de conèixer el calendari i els passos de la competició estatal. Actualment, Pirates Cap de Creus desenvolupa la seva activitat entre Setmana Santa i la tardor, amb els mesos d’estiu com a temporada alta.
Tot i que Llançà continua sent la seva base principal, des de fa dos estius també opera a Roses, ampliant així una oferta que busca contribuir a la desestacionalització turística del cap de Creus a través d’experiències vinculades al patrimoni marítim i al territori. Lliuren premis, el setembre El lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim 17 de setembre a l’Estartit, coincidint amb la celebració del desè aniversari del GALP Costa Brava.
Entre els quatre projectes distingits també hi ha el Centre d’Immersió del Port de la Selva, fundat l’any 1994 per Thierry Trosser, una de les empreses amb més trajectòria en el sector del busseig a la Costa Brava. El reconeixement arriba després de la renovació del compressor d’aire del centre, una inversió que permet millorar la seguretat, la qualitat de l’aire i la capacitat de càrrega de les ampolles. «Quan vaig fer la inversió no pensava que hi hauria cap premi. Simplement, tocava actualitzar una màquina que teníem des del 1994», explica Trosser.
El centre, que ofereix cursos de submarinisme, sortides d’immersió i servei de recàrrega d’ampolles, també disposa d’un catamarà de 15 metres equipat amb un ascensor que facilita l’accés dels submarinistes a bord. Com la resta de projectes seleccionats, rebrà una ajuda de 1.000 euros, formació especialitzada i l’acompanyament de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank.
El tercer projecte premiat és la iniciativa de pesca artesanal de Clemente Oliveira González que ofereix pesca artesanal d’arts menors que aposta per la tecnologia a bord per fer viable i segura la feina d’un sol tripulant. Finalment, premien la Barca Núria, una proposta d’ecoturisme marí que combina les sortides en vaixell amb la divulgació ambiental de la mà de biòlegs i pescadors locals per fomentar el coneixement i el respecte pel medi marí.
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