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La nau del polígon de Vilamalla, greument danyada per un incendi, serà enderrocada a partir de dilluns
El cos d’emergències ha continuat remullant cada nit les instal·lacions afectades per evitar que es reactivin els focus i supervisarà els treballs d’enderrocament
L’enderrocament de la nau industrial de Vilamalla afectada per un incendi començarà aquest dilluns, 3 d’agost, segons ha informat l'Ajuntament de Vilamalla. L’immoble és de propietat privada i va quedar greument malmès pel foc que es va declarar el dimarts 21 de juliol al polígon del Pont del Príncep.
Des del dia del sinistre, els Bombers de la Generalitat han efectuat 26 actuacions de remull per refrigerar les restes de la nau, evitar la reactivació de punts calents i garantir la seguretat de la zona. Segons el consistori vilamallenc, el cos d’emergències s’ha compromès a continuar realitzant aquestes tasques cada nit fins que comencin els treballs d’enderrocament.
Durant la retirada de l’estructura afectada, els Bombers també estaran presents per coordinar-se amb l’empresa encarregada de les obres i assegurar que els treballs es desenvolupen amb totes les garanties. L’actuació resulta especialment delicada pel mal estat en què ha quedat l’edifici i per la possibilitat que encara hi hagi materials o punts calents entre les restes.
Un incendi de grans dimensions
El foc es va declarar cap a les 19.15 hores del dimarts 21 de juliol en una empresa dedicada a la fabricació o l’emmagatzematge de pintures i aerosols. Quan els primers efectius van arribar-hi, l’incendi estava completament desenvolupat a l’interior de la nau i els Bombers van haver de treballar des de l’exterior per evitar que les flames es propaguessin a les empreses pròximes.
El dispositiu va arribar a mobilitzar 17 dotacions dels Bombers. Les flames van calcinar completament l’interior de l’immoble, mentre que els efectius van concentrar els esforços a contenir el foc dins de la parcel·la afectada i protegir les naus adjacents. L’endemà al matí encara hi treballaven sis dotacions, principalment en l’extinció de piles de material i punts calents.
Tall de l’N-II i mesures preventives
La magnitud de l’incendi i la proximitat de la nau a la carretera van obligar a tallar l’N-II en tots dos sentits. També es va confinar preventivament un pavelló pròxim i es va desallotjar un campament situat a la zona davant la intensa columna de fum i els riscos derivats dels productes que hi havia a les instal·lacions.
Protecció Civil va posar en prealerta el Pla territorial de protecció civil de Catalunya, el PROCICAT, mentre que l’Ajuntament de Vilamalla va activar en fase d’alerta el seu Pla d’Actuació Municipal. Les restriccions es van poder aixecar una vegada contingut el foc i no es va haver de lamentar cap persona ferida.
Seguiment municipal fins a l’enderrocament
L’Ajuntament de Vilamalla, presidit per l’alcalde Albert Ramos, manté el seguiment de la situació i la coordinació amb els serveis d’emergència, la propietat de l’immoble i l’empresa que executarà l’enderrocament.
El consistori assenyala que l’objectiu és garantir en tot moment la seguretat de la ciutadania i de les empreses del polígon, tant durant les últimes actuacions de remull com durant el desmuntatge de les restes de la nau. De moment, no s’ha fet pública la causa que va originar l’incendi.
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