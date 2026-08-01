Premis BBVA
Els 'Millors Productors Sostenibles' són a l'Empordà fent pomes ecològiques
El fructicultor Joan Bosch Castelló (Sant Pere Pescador, 1976) és el fundador de l'empresa Biobosch Orgànics, juntament amb la seva companya, Cristina Tersa i han rebut un gardó en els premis BBVA als Millors Productors Sostenibles
Bosch presideix la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del riu Muga.
Els Premis BBVA (Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria) als Millors Productors Sostenibles reconeixen, cada any, deu iniciatives de l’àmbit agroalimentari, des de l’agricultura i la ramaderia fins a la pesca, l’elaboració i la transformació d’aliments, que han integrat la sostenibilitat al model de negoci. Biobosch Organics, empresa familiar especialitzada en la producció ecològica de pomes, que té com a base un projecte agrícola, sostenible i respectuós amb el medi ambient. Situada al municipi de Pedret i Marzà, ha estat reconeguda com una de les deu guanyadores de la setena edició d’aquests premis. El jurat ha distingit la poma ecològica i un model agrícola de proximitat que incorpora tècniques regeneratives per cuidar el sòl, afavorir la biodiversitat i optimitzar l’ús de l’aigua. "La producció ecològica és una empresa molt sacrificada i som els únics de Girona", recorda Joan Bosch Castelló, que exerceix de responsable de Biobosch Orgànics, juntament amb la seva companya, Cristina Tersa.
La companyia s’ha especialitzat en el conreu de poma ecològica i desenvolupa la seva activitat entre Marzà i Sant Pere Pescador. "Vam començar l’any 2012 a la finca de les Goles de Sant Pere, que era dins del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà i ja fa més de catorze anys que som a Marzà, on el 2021 vam fer aquest magatzem, on hi havia hagut una granja de vaques, de la Sociedad Agraria de Transformación San Isidro", explica Bosch. El seu projecte posa en valor la producció de quilòmetre zero, el coneixement acumulat a les finques i l’enllaç entre la qualitat del producte i la cura de l’entorn. "Costa traslladar això a nivell de client, ja que tenim un reconeixement a nivell de productor, però costa molt de materialitzar-ho", continua explicant Bosch.
Les pomes es recullen a partir del mes de setembre i es conserven per tal de preservar-ne la frescor i el sabor. Així poden oferir una poma de primera qualitat, tant en sabor com en textura, especialment cruixent. La qualitat del producte ha estat reconeguda anteriorment amb guardons a la Poma Golden més crocant i la millor Poma Ecològica, en diverses ocasions.
Biobosch inverteix de manera continuada en sostenibilitat i en millores de l’entorn ambiental i social. Ha instal·lat plafons solars, sistemes d’acumulació d’aigua i sondes de reg que permeten adaptar el consum hídric a les condicions de cada finca. L’empresa també utilitza equips de refrigeració amb líquids ecològics, envasos de cartró reciclable de proximitat i compost elaborat a partir de les restes de granges veïnes.
Cuina ecològica
"A una localitat com Marzà, mantenir l’activitat agrícola suposa, també, conservar coneixement, ocupació i paisatge", afirma Joan Bosch, segons el qual, "el premi reconeix aquest treball constant, que comença a terra i acaba en una poma cultivada i recollida a prop de qui la produeix". El producte participarà a la proposta gastronòmica dels germans Roca.
El director de Pimes de BBVA a l’Estat espanyol, José Luis Serrano, ha explicat que aquests premis permeten identificar projectes que estan avançant en la transformació del sector agroalimentari, "integrant la sostenibilitat al seu model de negoci de forma real i mesurable". Així mateix, ha destacat la importància del sector primari per a generar aliments, afavorir l’equilibri territorial i mantenir l’activitat econòmica i l’ocupació a les zones rurals.
Per la seva banda, Joan Roca, xef i copropietari del Celler de Can Roca, posa en valor la feina dels que mantenen viu el territori i demostren que és possible "innovar sense perdre el vincle amb la terra". Els deu guanyadors se sumaran als 56 anteriorment reconeguts, entre més de mil candidats al global d’edicions, i passaran a formar part del mapa de la producció sostenible d’aquests premis.
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