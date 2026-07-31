Veolia guanya amb gairebé 9 milions d'euros la licitació del servei d’aigua i clavegueram de Portbou
El contracte té una durada de vint anys i preveu més d’1,7 milions d’inversió per modernitzar les xarxes municipals
Veolia-SGAB ha obtingut la millor puntuació en la licitació del servei d’abastament d’aigua i clavegueram de Portbou, amb 90,93 punts sobre 100. La proposta d’adjudicació emesa per la mesa de contractació s’haurà d’aprovar en el ple ordinari que l’Ajuntament celebrarà el pròxim 18 d’agost.
La companyia barcelonina s’ha imposat a Aqualia-FCC, que ha aconseguit 85,87 punts, i a Aqlara, amb 81,78 punts. En total, cinc empreses han participat en el concurs convocat pel consistori portbouenc.
El nou contracte té un valor estimat de 8.392.123,30 euros i una vigència de vint anys. Segons l’Ajuntament, aquesta durada permetrà repartir el cost de les inversions al llarg del temps i reduir-ne l’impacte sobre la tarifa que paguen els usuaris.
La nova concessió permetrà posar fi a una situació que s’arrossegava des del 2016, quan va finalitzar l’anterior contracte. Des d’aleshores, el servei municipal d’aigua de Portbou funcionava mitjançant pròrrogues forçoses.
Més d’1,7 milions per renovar les xarxes
El nou contracte incorporarà també la gestió del clavegueram, un servei que fins ara assumia directament l’Ajuntament i que, segons el consistori, presentava deficiències importants.
La concessió preveu més d’1,7 milions d’euros d’inversió en les xarxes d’aigua i clavegueram. Entre les actuacions programades hi ha la renovació de la canonada d’aigua que travessa la carretera N-260, la implantació de comptadors amb telegestió, la substitució dels trams de clavegueram més malmesos i la construcció de nous trams per incrementar-ne la capacitat.
L’empresa adjudicatària també haurà d’oferir periòdicament un servei d’atenció al públic a les dependències municipals, de manera que els veïns no s’hagin de desplaçar fins a les oficines que la companyia té a Llançà.
La licitació més gran de la història municipal
El procediment es va iniciar l’estiu de l’any passat, però es va allargar més del previst després que Aqlara presentés un recurs durant les primeres fases. Aquesta impugnació va comportar la modificació de diversos aspectes dels plecs de condicions.
L’Ajuntament assenyala que es tracta de la licitació més important de la història del consistori i destaca que els plecs es van redactar amb l’assessorament d’una consultoria especialitzada. La valoració dels criteris subjectius va anar a càrrec d’un comitè independent format per Marta Felip, secretària general del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Marc Parés, enginyer del Consorci d’Aigües de la Costa Brava, i Núria Costa, enginyera de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.
L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, considera que la posada en marxa del contracte permetrà completar el procés d’estabilització i modernització del servei. L’Ajuntament preveu que la nova concessió comenci a funcionar durant el mes de setembre.
El consistori recorda que en els darrers anys ja ha impulsat actuacions per renovar el 70% de la xarxa urbana d’aigua, paral·lelament a les inversions efectuades pel Consorci d’Aigües de la Costa Brava en les infraestructures d’abastament en alta.
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