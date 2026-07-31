Successos
Requisats a Roses més de 1.200 articles falsificats abans que es posessin a la venda en el top manta
Els cossos policials van localitzar tres vehicles carregats amb samarretes de futbol, equipacions esportives i joguines als carrers pròxims al passeig Marítim
Un nou operatiu policial contra el top manta desplegat aquest dijous 30 de juliol a Roses va permetre decomissar un total de 1.207 articles destinats presumptament al top manta.
En el dispositiu van participar conjuntament la Policia Local de Roses, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. L’actuació es va centrar a detectar els vehicles utilitzats per transportar i distribuir el material que posteriorment es posa a la venda als voltants del passeig Marítim. L’operatiu va començar pels volts de les sis de la tarda amb un control de vehicles instal·lat en una de les rotondes d’accés al municipi. Posteriorment, les patrulles dels diferents cossos policials es van desplaçar als carrers pròxims al passeig Marítim. En aquesta zona van detectar tres vehicles amb les portes obertes i carregats de bosses.
Després d’inspeccionar-ne el contingut, els agents van requisar els articles que transportaven i van interposar les denúncies corresponents als titulars dels vehicles.
Samarretes de futbol, equipacions i joguines
En concret, els agents van decomissar 152 peces d’equipacions esportives en un dels vehicles, 410 samarretes de futbol en un altre i 645 joguines en el tercer. Segons la informació facilitada per l’Ajuntament de Roses, es tractava de productes falsificats.
L’actuació es va desenvolupar fora del passeig Marítim, fet que va evitar interferències amb el nombrós públic que hi passeja durant els vespres i les nits, així com amb l’activitat de les terrasses i els establiments de la zona.
Campanya d’estiu contra el top manta
El dispositiu se suma als operatius desplegats a Roses des de l’inici de la temporada turística i forma part de la campanya municipal d’estiu contra el top manta.
Aquesta campanya dona continuïtat a l’estratègia iniciada l’any 2023 per l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Roses, amb l’objectiu de combatre la venda ambulant il·legal durant els mesos de més afluència turística.
L’alcaldessa de Roses, Sílvia Ripoll, ha assegurat que l’actuació torna a demostrar el compromís municipal per “protegir el comerç legal, garantir la seguretat i preservar l’espai públic”.
“Continuarem impulsant tots els operatius que calguin perquè a Roses no hi hagi lloc per a la venda ambulant il·legal. El nostre compromís és ferm i no abaixarem la guàrdia”, ha afirmat Ripoll.
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