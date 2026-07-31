Comarca
Pau impulsa un menjador municipal per facilitar la conciliació familiar i donar suport a la gent gran
El consistori posarà en marxa aquest servei el setembre, estarà obert a tothom i el preu serà de 6 euros
L’Ajuntament de Pau té prevista la posada en marxa, després d’aquest estiu, d’un nou servei de menjador municipal, que seria obert a totes les persones que en vulguin fer ús. El servei, segons ha apuntat el consistori pauenc, entrarà en funcionament a partir del mes de setembre. "Està pensat especialment per a donar resposta a les necessitats de diferents col·lectius del poble", explica l’alcalde, Jaume Isern. El cost d’aquest servei serà de 6 euros per persona i dia, i inclourà un menú equilibrat i de qualitat. La gestió del servei anirà a càrrec de l’Ajuntament i serà prestat per l’empresa Teca Xerinola, que també ofereix el servei de menjador de l’escola.
El nou servei de menjador s’adreça especialment a les persones grans que ho necessitin, a les persones amb dificultats de mobilitat, a les famílies amb problemes de conciliació i, en general, a qualsevol persona que desitgi gaudir del servei.
Nova iniciativa
"L’Ajuntament preveu que la iniciativa facilitarà el dia a dia de molts veïns i veïnes del poble, a la vegada que confia que contribueixi a millorar la conciliació familiar", remarquen fonts municipals.
Les persones interessades a utilitzar aquest servei poden adreçar-se directament a l’Ajuntament, o bé trucar al telèfon 972 530 058, des d’on es tramitarà la sol·licitud. Per a més informació, podeu enviar missatge a l’adreça de correu electrònic hola@pau.cat.
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