Llançà: L'alcaldessa Escarpanter desmenteix les acusacions d'ERC sobre les"dificultats" per veure el contracte d'escombraries
Núria Escarpanter aclareix que el contracte d'escombraries encara no està aprovat i que les dades són confidencials
L’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, ha sortit al pas de les acusacions del grup municipal d’ERC, a l’oposició, sobre les presumptes “dificultats” que el govern municipal estaria posant per consultar l’expedient del nou contracte d’escombraries de la població. “És absolutament fals”, afirma Escarpanter sobre el comunicat dels republicans, liderats per l’exalcalde Guillem Cusí.
“El contracte d’escombraries no està aprovat, està en curs. Les dades són completament confidencials i la llei, no pas l’alcaldessa, prohibeix explícitament que aquest tipus de documents es puguin treure de l’Ajuntament o se’n puguin fer còpies, tant per part d’una regidora com del mateix alcalde o alcaldessa”, ha manifestat a l’EMPORDÀ Núria Escarpanter. L'alcaldesa llançanenca sosté la seva postura amb un informe del secretari municipal on es detalla que, efectivament, el contracte no pot sortir de les dependències municipals.
“És quelcom inversemblant i em faria vergonya, havent estat alcalde com ho va ser, que el senyor Guillem Cusí no entengui o vulgui fer creure que soc jo qui amaga informació, quan sap bé, o hauria de saber, que la llei està feta així per salvaguardar i protegir aquest i altres documents en els quals, evidentment, hi pot haver interessos”, continua l’alcaldessa de Llançà.
En el cas concret de Guillem Cusí, Núria Escarpanter apunta que “se li ha ofert venir quan vulgui, les hores que vulgui, i té a disposició els treballadors municipals per poder resoldre dubtes i fer les aportacions necessàries”.
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