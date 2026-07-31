Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Infermera catalàMenjador PauMarús FerrínGimnàs escola Salvador Dalí
instagramlinkedin

Llançà: L'alcaldessa Escarpanter desmenteix les acusacions d'ERC sobre les"dificultats" per veure el contracte d'escombraries

Núria Escarpanter aclareix que el contracte d'escombraries encara no està aprovat i que les dades són confidencials

Núria Escarpanter és alcaldessa des del juny de 2021.

Núria Escarpanter és alcaldessa des del juny de 2021. / Eduard Martí

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Llançà

L’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, ha sortit al pas de les acusacions del grup municipal d’ERC, a l’oposició, sobre les presumptes “dificultats” que el govern municipal estaria posant per consultar l’expedient del nou contracte d’escombraries de la població. “És absolutament fals”, afirma Escarpanter sobre el comunicat dels republicans, liderats per l’exalcalde Guillem Cusí.

“El contracte d’escombraries no està aprovat, està en curs. Les dades són completament confidencials i la llei, no pas l’alcaldessa, prohibeix explícitament que aquest tipus de documents es puguin treure de l’Ajuntament o se’n puguin fer còpies, tant per part d’una regidora com del mateix alcalde o alcaldessa”, ha manifestat a l’EMPORDÀ Núria Escarpanter. L'alcaldesa llançanenca sosté la seva postura amb un informe del secretari municipal on es detalla que, efectivament, el contracte no pot sortir de les dependències municipals.

“És quelcom inversemblant i em faria vergonya, havent estat alcalde com ho va ser, que el senyor Guillem Cusí no entengui o vulgui fer creure que soc jo qui amaga informació, quan sap bé, o hauria de saber, que la llei està feta així per salvaguardar i protegir aquest i altres documents en els quals, evidentment, hi pot haver interessos”, continua l’alcaldessa de Llançà.

Notícies relacionades

En el cas concret de Guillem Cusí, Núria Escarpanter apunta que “se li ha ofert venir quan vulgui, les hores que vulgui, i té a disposició els treballadors municipals per poder resoldre dubtes i fer les aportacions necessàries”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Diana Villegas, emprenedora d'origen colombià: 'Si vivim a Figueres, també hem de compartir les nostres festes amb la gent d’aquí
  2. Un camió queda atrapat en una estreta carretera de muntanya entre Maçanet de Cabrenys i la Vajol
  3. Juan Carlos, bomber forestal: «A aquesta gent que nega el canvi climàtic el posaria a treballar amb nosaltres davant els incendis»
  4. Aquests són els jubilats que cobraran fins a un 25% més de pensió a partir del 28 d'agost del 2026
  5. On veure l’eclipsi solar del 12 d’agost a l’Alt Empordà: horaris i millors punts
  6. L’Ajuntament de Ripoll contracta una filla de l’alcaldessa Sílvia Orriols com a policia local: «No permetré que se l’acusi de ser una enxufada»
  7. La comunitat colombiana de Figueres reivindica una integració basada en compartir cultures
  8. S’esfondra una part del sostre del gimnàs de l’Escola Salvador Dalí de Figueres

Llançà: L'alcaldessa Escarpanter desmenteix les acusacions d'ERC sobre les"dificultats" per veure el contracte d'escombraries

Llançà: L'alcaldessa Escarpanter desmenteix les acusacions d'ERC sobre les"dificultats" per veure el contracte d'escombraries

La crisi de Ceuta arriba a la frontera de l’Alt Empordà: Macron ordena reforçar els controls amb l'Estat espanyol

La crisi de Ceuta arriba a la frontera de l’Alt Empordà: Macron ordena reforçar els controls amb l'Estat espanyol

Territori impulsa "el camí català" de les energies renovables amb mesures per preservar la biodiversitat

Territori impulsa "el camí català" de les energies renovables amb mesures per preservar la biodiversitat

Trump, Meloni i Netanyahu aprofiten la crisi de Ceuta per atacar la política migratòria d’Espanya

Trump, Meloni i Netanyahu aprofiten la crisi de Ceuta per atacar la política migratòria d’Espanya

La festa major d'estiu de Pedret i Marzà arriba amb sopar popular, música i la tradicional tomatada

La festa major d'estiu de Pedret i Marzà arriba amb sopar popular, música i la tradicional tomatada

Pot ser que Hisenda no et retorni ni un euro de la renda: aquest és el motiu, segons un expert en fiscalitat

Pot ser que Hisenda no et retorni ni un euro de la renda: aquest és el motiu, segons un expert en fiscalitat

Té 22 anys, treballa al camp i ja s’ha comprat una casa: «En cinc anys la tindré pagada»

Té 22 anys, treballa al camp i ja s’ha comprat una casa: «En cinc anys la tindré pagada»

Detecten frau elèctric en el 40% dels domicilis inspeccionats al Culubret

Detecten frau elèctric en el 40% dels domicilis inspeccionats al Culubret
Tracking Pixel Contents