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Detingut a Portbou el pres de Quatre Camins condemnat per homicidi i fugat a Barcelona

La Policia Nacional el va interceptar a la frontera i el va tornar a la presó nou dies després

Imatge d'arxiu d'un cotxe de la Policia Nacional.

Imatge d'arxiu d'un cotxe de la Policia Nacional. / Arxiu

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ACN

Portbou

La Policia Nacional va detenir aquest dijous a la tarda a Portbou, a la frontera amb França, el reclús de la presó de Quatre Camins que va escapar-se la setmana passada durant una sortida programada. L'home, que complia una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per matar i esquarterar un home en un pis del carrer Casanova de Barcelona el novembre del 2022, és William Morrow A. Dimarts 21 de juliol, l'intern participava en una activitat programada acompanyat de professionals del centre penitenciari. Després de visitar el barri del Born de la capital catalana, va baixar del vehicle que el traslladava quan aquest es trobava aturat en un semàfor al carrer Marina i va marxar del lloc.

Els responsables de l'activitat van alertar els serveis d'emergències, els Mossos d'Esquadra i el centre penitenciari. La policia catalana va activar la recerca de l'home, sobre el qual pesava una ordre de detenció. Nou dies després, la Policia Nacional el va interceptar a la frontera i cap a les 7 de la tarda el va dur a la presó de Puig de les Basses, a Figueres.

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