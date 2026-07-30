Successos
Nou avís a la nau incendiada de Vilamalla vuit dies després del foc
Els efectius van rebre dues alertes dimecres al vespre, una setmana després del foc que va destruir la coberta de l’edifici industrial
Els Bombers de la Generalitat van haver de tornar aquest dimecres al vespre en dues ocasions a la nau industrial incendiada la setmana passada al polígon de Vilamalla després que diverses persones alertessin que encara sortia fum de la zona del teulat.
El primer avís es va rebre pels volts de les nou de la nit i, poc després, el cos d’emergències va haver de tornar a desplaçar-se fins al mateix edifici arran d’una nova alerta. En tots dos casos, els avisos assenyalaven la part superior de la construcció, on encara hi havia algun punt que fumejava. Els Bombers van revisar la coberta i van solucionar els punts de fum detectats.
La nau, d’uns 400 metres quadrats, va quedar greument afectada per l’incendi declarat el dimarts 21 de juliol. Les flames van destruir la coberta i van afectar també la façana de l’immoble, situat a prop de la carretera N-II.
A l’interior s’hi emmagatzemaven productes diversos, entre els quals hi havia insecticides, conglomerats de fusta, botes de cautxú i pilotes medicinals. La combustió d’aquests materials va generar una gran columna de fum i diverses explosions que es van sentir des de l’entorn del polígon.
El foc va mobilitzar fins a 16 dotacions terrestres dels Bombers i va obligar a confinar preventivament un pavelló i les zones pròximes. També es van reubicar una seixantena d’infants que participaven en unes colònies o una acampada a prop de la zona.
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Via: Diari de Girona
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