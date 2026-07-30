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Seguretat

Instal·len lectors de matrícules i càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a Pau

L’objectiu és facilitar als Mossos d’Esquadra la cerca i el filtratge d’imatges

Una de les càmeres instal·lades a Pau

Una de les càmeres instal·lades a Pau / Arxiu

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Redacció

Redacció

Pau

Amb l’objectiu de millorar la seguretat del municipi de Pau, aquests darrers dies ha finalitzar la instal·lació de dues càmeres de videovigilància i un lector de matrícules d’última generació, a l’accés pel carrer Major, a més d’un altre conjunt de dispositius a l’accés per la gasolinera, el camí dels Horts i el carrer Palau.

Aquesta actuació complementa la renovació que es va dur a terme el passat 7 de juliol al passeig dels Olivars, on es van substituir les càmeres i el lector de matrícula per optimitzar la definició i l’abast de les gravacions a la cruïlla de camins. A més, s’ha incorporat un sistema d’intel·ligència artificial (IA) a tots els punts de control amb l’objectiu de facilitar als Mossos d’Esquadra la cerca i el filtratge d’imatges.

El govern pauenc remarca que, en vista al futur proper, té previst enllestir la instal·lació d’aquests mateixos sistemes de videovigilància i lectura de matrícules a l’accés pel carrer Vilajuïga i en altres localitzacions. "Tot això estava previst al pressupost municipal 2026", diu el consistori.

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Xarxa d'aigua

D’altra banda, ha sortit publicada la memòria valorada que servirà de base per a l’execució de les obres de regulació de la demanda de la xarxa d’aigua. La memòria proposa la instal·lació de dues vàlvules reductores de pressió, que serviran per a reduir les pèrdues d’aigua que es donen quan hi ha una fuita, alentir l’envelliment dels materials de la xarxa i reduir el consum d’aigua dels usuaris. L’actuació té un pressupost de 67.229 euros i l’Ajuntament compta amb una subvenció de 300.000 euors de l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar aquesta actuació, implementació de la telelectura i renovació de la xarxa dels Olivars.

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