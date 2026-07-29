Ramaderia
Pastura virtual: vaques amb collars GPS per protegir Requesens del foc
Una prova pilot del projecte europeu Life Pyrenees4Clima utilitza tancats virtuals per dirigir el ramat, reduir el sotabosc i prevenir incendis a l'Albera
Una quarantena de vaques de l’Albera pasturen des de fa mesos per una finca particular de Requesens, al massís de l’Albera, que té més de 2.200 hectàrees de superfície, guiades per una tecnologia que, fins fa poc, era pràcticament desconeguda a Catalunya. Uns collars amb GPS permeten crear tancats virtuals i dirigir el ramat cap a les zones on interessa reduir el sotabosc, una eina que podria facilitar la gestió forestal i contribuir a la prevenció d’incendis en grans finques de muntanya.
Prova pilot a Requesens
La prova pilot forma part del projecte europeu Life Pyrenees4Clima, una iniciativa transfronterera que durant vuit anys desplegarà estratègies d’adaptació al canvi climàtic a tot el Pirineu amb la participació d’una quarantena de socis de Catalunya, Aragó, Navarra, País Basc, França i Andorra.
A l’Alt Empordà, el projecte se centra en la finca de Requesens, al massís de l’Albera, on investigadors del CREAF treballen amb la vaca de l’Albera, una raça autòctona especialment adaptada a pasturar dins del bosc. «És una vaca molt acostumada a alimentar-se del sotabosc i, ben gestionada, pot ser una gran aliada en la prevenció d’incendis», explica l’investigador del CREAF Eduard Pla. Una alternativa als tancats
La principal novetat del projecte és la incorporació dels collars GPS. Mitjançant una aplicació mòbil, els ramaders poden definir perímetres virtuals sense necessitat d’instal·lar quilòmetres de fil elèctric. Quan una vaca s’acosta al límit establert, el collar emet primer un senyal acústic. Si continua avançant, rep una petita descàrrega similar a la d’un pastor elèctric. «Després d’un període d’entrenament d’aproximadament una setmana, els animals associen el so al límit del tancat i modifiquen el seu recorregut», remarca Pla. Segons remarca, aquest sistema també facilita enormement la feina en finques forestals de grans dimensions. «En un territori tan extens, amb poca disponibilitat de pastors, els tancats virtuals permeten saber en tot moment on són les vaques i dirigir-les cap als espais on interessa que pasturin».
«En un territori tan extens, amb poca disponibilitat de pastors, els tancats virtuals permeten saber en tot moment on són les vaques i dirigir-les cap als espais on interessa que pasturin».
Més enllà de la tecnologia, el projecte vol demostrar que la ramaderia extensiva pot tornar a tenir un paper estratègic en la gestió dels boscos mediterranis. «La idea és reactivar l’activitat primària com una manera de fer el territori més resilient davant del canvi climàtic». Segons l’investigador, l’abandonament progressiu del pasturatge ha afavorit l’acumulació de vegetació als boscos. Recuperar aquesta activitat contribueix a reduir el risc d’incendis, mantenir el mosaic agroforestal i afavorir la biodiversitat.
L’objectiu no és només controlar el bestiar, sinó utilitzar-lo com una eina de gestió forestal. Les vaques consumeixen arbustos i vegetació del sotabosc, evitant que s’acumuli biomassa després dels treballs forestals. «Quan es fa una aclarida o es recupera un espai obert, si no hi ha un manteniment posterior, el sotabosc torna a créixer ràpidament.
El bestiar permet conservar aquests espais oberts durant molt més temps», assenyala l’investigador. A més, el sistema facilita aplicar la denominada pastura rotacional o regenerativa, que consisteix a moure periòdicament el ramat per evitar el sobre pasturatge, millorar la fertilitat del sòl i afavorir la recuperació de la vegetació.
Una experiència exportable
Actualment, la prova es desenvolupa amb unes quaranta vaques de l’Albera dins d’una finca que acull prop d’un centenar de caps de bestiar. Després del primer any de funcionament, els investigadors consideren que els resultats són prometedors, tot i que el projecte encara continuarà diversos anys més. «Creiem que aquesta experiència pot servir d’inspiració per a altres massissos mediterranis on la ramaderia extensiva pot convertir-se en una eina de prevenció d’incendis i d’adaptació al canvi climàtic», conclou Pla.
A més dels collars virtuals, el projecte també estudia la recuperació d’antigues pastures, el control d’espècies invasores i estratègies perquè les finques puguin alimentar els ramats amb recursos propis, reduint la dependència de farratges externs.
El repte de recuperar el mosaic agroforestal de l’Albera
La prova pilot de Requesens no es limita a provar els collars virtuals. Els investigadors del CREAF també treballen per recuperar antigues zones de pastura i millorar la producció de farratge dins la mateixa finca. L’objectiu és reduir la dependència d’aliment exterior, especialment després dels episodis de sequera dels darrers anys, i facilitar que el ramat es pugui alimentar majoritàriament dels recursos disponibles al mateix entorn. Segons l’investigador Eduard Pla, aquesta estratègia també permet recuperar espais oberts que havien desaparegut amb l’abandonament de l’activitat agrària. A més de beneficiar la ramaderia, aquests mosaics agroforestals afavoreixen la biodiversitat, ofereixen hàbitats per a nombroses espècies i contribueixen a reduir el risc d’incendis forestals.
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