Eclipsi 12 d'agost
On veure l’eclipsi solar del 12 d’agost a l’Alt Empordà: horaris i millors punts
El fenomen cobrirà gairebé el 99% del sol a la comarca i arribarà al seu punt màxim cap a les 20.27 hores, amb l’astre molt baix sobre l’horitzó
L’Alt Empordà viurà el 12 d’agost de 2026 un eclipsi solar gairebé total. La Lluna arribarà a ocultar aproximadament el 98,6% de la superfície del Sol, però la comarca quedarà fora de la franja de totalitat que travessarà el sud de Catalunya.
Tot i que la diferència pot semblar mínima, serà determinant: des de l’Alt Empordà sempre quedarà visible una petita part del disc solar i, per tant, no es podrà mirar l’eclipsi sense protecció ocular en cap moment.
A quina hora es podrà veure l’eclipsi?
L’eclipsi parcial començarà cap a les 19.33 hores del dimecres 12 d’agost. La Lluna anirà cobrint progressivament el Sol fins a arribar al moment de màxima ocultació a les 20.27 hores.
En aquell instant, aproximadament el 98,63% de la superfície solar estarà tapada i el Sol es trobarà només uns quatre graus per sobre de l’horitzó. Caldrà mirar en direcció oest-nord-oest.
El fenomen coincidirà pràcticament amb la posta de sol. Això significa que, malgrat que astronòmicament l’eclipsi continuarà, des de l’Alt Empordà deixarà de ser visible quan el Sol desaparegui rere l’horitzó, poc abans de les 21 hores.
Els horaris poden variar lleugerament segons el municipi i el punt exacte d’observació, però a tota la comarca el màxim es produirà al voltant de les 20.27 hores. Podeu consultar tota la informació a la web de l'Institut Geogràfic Nacional
Els millors llocs per observar-lo a l’Alt Empordà
La clau per veure bé l’eclipsi no serà tant trobar un punt molt elevat com disposar d’un horitzó completament lliure cap a ponent. Un arbre, un edifici, una carena o una muntanya poden ocultar el Sol precisament durant els minuts més espectaculars, ja que es trobarà molt baix.
A priori, les zones obertes de la plana empordanesa poden oferir millors condicions que les fondalades o els espais envoltats de relleu. Els entorns rurals de Figueres, Vilafant, Borrassà, Vilamalla, Siurana, Fortià, Riumors o Castelló d’Empúries poden ser adequats, sempre que es comprovi prèviament que la vista cap a l’oest-nord-oest queda lliure d’obstacles.
També poden funcionar alguns punts elevats, com els entorns del castell de Sant Ferran de Figueres, però caldrà visitar abans l’emplaçament i verificar que la posta de sol és visible sense arbres, edificacions ni muntanyes al davant. L’Institut Geogràfic Nacional adverteix que el relleu, l’arbrat i les construccions poden modificar significativament les condicions d’observació.
En canvi, situar-se al costat del mar no garanteix una bona visió. El Sol no es pondrà sobre el Mediterrani, sinó cap a l’interior, de manera que les cales, els vessants orientats a llevant i alguns punts del cap de Creus o de l’Albera poden quedar tapats pel relleu.
No hi haurà punts oficials d’observació a la comarca
La Generalitat ha seleccionat una vintena de punts d’observació recomanats, però tots es troben dins la franja catalana on l’eclipsi serà total, principalment al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el sud de Lleida. Per ara, no consta cap emplaçament oficial a l’Alt Empordà.
Des de municipis com Tarragona, Amposta, Cambrils, Gandesa o l’Ametlla de Mar, la Lluna ocultarà completament el Sol durant uns segons. A les comarques gironines, en canvi, l’eclipsi serà parcial durant tot el fenomen.
Com mirar l’eclipsi sense posar en risc la vista
Per observar l’eclipsi solar del 12 d’agost caldrà utilitzar ulleres amb un filtre certificat segons la norma ISO 12312-2. Les ulleres de sol convencionals, encara que siguin molt fosques, no ofereixen una protecció adequada.
Tampoc són segurs les radiografies, els vidres fumats, els CD ni altres sistemes casolans. No s’ha de mirar el Sol a través de càmeres, prismàtics o telescopis si aquests aparells no tenen un filtre solar específic col·locat davant de l’objectiu.
A diferència de les zones on l’eclipsi serà total, a l’Alt Empordà les ulleres s’hauran de mantenir posades durant tota l’observació, inclòs el moment de màxima ocultació. Encara que només quedi visible una petita fracció del Sol, la radiació pot provocar lesions greus i irreversibles a la retina.
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