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Transport Escolar

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà adjudica per 15,5 milions el transport escolar dels pròxims cinc cursos

El nou contracte inclou 69 rutes i garantirà el desplaçament diari de prop de 2.500 alumnes als centres educatius de la comarca

Servei de transport escolar de la comarca.

Servei de transport escolar de la comarca. / CCAE

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Redacció

Redacció

Figueres

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat l’adjudicació del nou contracte del servei de transport escolar de la comarca per un import total de 15.529.537,50 euros. El servei tindrà una durada de cinc cursos escolars i inclourà 69 rutes per traslladar diàriament prop de 2.500 alumnes als seus centres educatius. El servei dona cobertura especialment als estudiants que viuen en municipis petits o en nuclis disseminats i que s’han de desplaçar fora del seu lloc de residència per anar a classe.

El contracte s’ha dividit en quinze lots, adjudicats a diverses empreses especialitzades en el transport de viatgers mitjançant el procediment de contractació pública. L’import total es distribuirà entre les diferents anualitats previstes, d’acord amb el calendari escolar i amb la prestació efectiva de les rutes. L’objectiu és garantir la continuïtat del servei, així com les condicions de qualitat i seguretat durant els trajectes.

La consellera comarcal d’Ensenyament, Júlia Gil, ha destacat la importància del transport escolar en una comarca amb una elevada dispersió territorial. "La realitat territorial de l’Alt Empordà, amb municipis petits i nuclis disseminats, fa imprescindible disposar d’un servei de transport escolar que garanteixi l’accés dels alumnes als seus centres educatius. Aquest contracte ens permet assegurar-ne la continuïtat durant els pròxims cursos", ha afirmat.

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El nou contracte ha de permetre mantenir durant els pròxims cinc cursos un servei considerat essencial per assegurar l’accés als centres educatius en igualtat de condicions, facilitar la conciliació familiar i garantir la mobilitat dels alumnes de les diferents poblacions de l’Alt Empordà.

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