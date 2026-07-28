Habitatge
Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que entren a la llista de zones tensionades per limitar els lloguers
S'incorporen un total de 53 municipis nous, entre aquests hi ha Bàscara, el Port de la Selva i la Jonquera
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha revisat les declaracions dels municipis considerats zones de mercat residencial tensat (ZMRT). Figueres és un dels 22 municipis que han quedat fora de la llista de topall de lloguer després d’haver complert les condicions que permeten deixar de ser considerats zones tenses.
D’altra banda, també s’han analitzat tots els municipis que fins ara no disposaven d’una declaració de ZMRT. La revisió ha confirmat que 53 localitats, amb una població conjunta de 255.751 persones, compleixen actualment les condicions de tensió dels mercats de compravenda o de lloguer. A l’Alt Empordà, els municipis que s’incorporaran a aquesta llista són Bàscara, el Port de la Selva i la Jonquera.
El març del 2027 expira el termini de tres anys de vigència de la primera declaració, establert per la Llei estatal pel dret a l’habitatge. Per prorrogar-la, cada any cal analitzar si els municipis continuen complint els criteris necessaris per formar-ne part. D’aquesta manera, es mantenen dins de la zona 118 municipis que ja hi estaven inclosos, amb una població total de 5.919.365 persones, el 72,9% de la població de Catalunya.
Les zones tenses passen de 271 a 302 municipis
En conjunt, el nombre de municipis inclosos en les ZMRT catalanes passa de 271 a 302, mentre que la població que viu en municipis amb un mercat residencial tens s’ha reduït de set milions a 6,1 milions de persones. Tot i l’ampliació del nombre de municipis, 634.171 persones han deixat de viure en localitats declarades com a mercat tens, mentre que 255.751 han passat a residir en municipis que ara sí que compleixen les condicions de mercat residencial tensat.
També s’ha aprovat una tercera declaració, que inclou els municipis que fa tres anys no complien els requisits, però que ara sí que els reuneixen. Les comarques gironines són la demarcació que incorpora més municipis a la declaració de mercat tens, amb 16. Les segueixen la Catalunya Central, amb nou; el Camp de Tarragona, amb set; Barcelona i el Penedès, amb sis municipis cadascuna; l’Alt Pirineu i Aran i Lleida, amb quatre cadascuna, i les Terres de l’Ebre, amb un municipi.
Una vegada publicada la declaració al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), s’obrirà un període d’al·legacions. Després de resoldre-les, la llista s’aprovarà definitivament i s’enviarà al Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana. El Ministeri l’haurà d’aprovar i publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) perquè entri en vigor.
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