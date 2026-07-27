Inclusió social
L’Associació El Tamariu de Castelló d’Empúries aspira a duplicar usuaris i crear un Centre Especial de Treball
L'associació busca noves famílies per oferir un projecte laboral digne i autònom, combinant teràpia ocupacional amb remuneració
Després de tretze anys sent un referent de la teràpia ocupacional i la inclusió a Castelló d’Empúries, l’associació El Tamariu es prepara per fer un gran pas endavant. L’entitat vol obrir les portes a noves famílies amb un doble objectiu a mitjà termini: duplicar el nombre de participants actuals i impulsar un Centre Especial de Treball (CET) que complementi l’actual Servei de Teràpia Ocupacional.
Un projecte laboral digne
La fita és històrica per a l’entitat: aconseguir que els usuaris puguin percebre un sou per la seva feina, convertint la seva activitat diària en un projecte de vida laboral digne, autònom i plenament integrat al territori. Actualment, l’Associació El Tamariu ofereix durant tot l’any un servei de teràpia ocupacional adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual de l’Alt Empordà.
Atén vuit participants procedents de municipis com l’Escala, Figueres i Castelló d’Empúries, tot i que el servei està obert a qualsevol persona de la comarca que s’hi pugui desplaçar. No obstant això, les seves instal·lacions, homologades i adaptades, tenen capacitat per acollir fins a setze persones. És per això que l’associació es troba en una fase activa de captació de nous usuaris i famílies, a qui dona a conèixer el seu model d’atenció de dilluns a divendres, de 9 a 17 hores, amb servei de menjador inclòs.
Equip de cinc persones
L’equip professional del centre està format per cinc persones. Aquest creixement és clau per garantir la sostenibilitat del projecte. «Com més usuaris tens, més coses pots fer», expliquen des del centre. A més de representar un respir indispensable per a les famílies de l’Alt Empordà, l’increment de participants és la peça que ha de permetre professionalitzar nous tallers i activitats. Actualment, l’entitat funciona exclusivament com a Servei de Teràpia Ocupacional, on els usuaris fan feines de manipulacions i d’utilitat social sense remuneració.
La creació d’un Centre Especial de Treball permetria combinar la teràpia ocupacional amb la inserció laboral remunerada i accedir al finançament que la Generalitat destina a aquest tipus de places. «Es tracta d’un procés exigent que requereix un pla d’empresa molt acurat per garantir-ne la viabilitat econòmica i definir un servei concret en què especialitzarnos», explica Mercè Fàbrega, educadora del centre. Perquè aquest creixement sigui viable, El Tamariu també necessita ampliar la seva xarxa de col·laboració amb el teixit empresarial de la comarca. Fins ara, el seu principal aliat ha estat l’empresa Cahors, de Vilamalla, que els subministra material per fer el muntatge de peces mecàniques senzilles. Ara, però, trobar noves empreses col·laboradores és imprescindible.
Diversificar les activitats
En paral·lel, l’entitat ja diversifica les seves activitats per generar recursos propis mitjançant la trituració de diaris per obtenir jaç destinat a explotacions porcines i la destrucció confidencial de documents per a empreses locals, un servei que ofereixen a un preu de 50 cèntims el quilo. L’arrelament al municipi és un altre dels punts forts del projecte. Els usuaris participen en activitats quotidianes i visibles de Castelló d’Empúries, com el repartiment a domicili del càtering social de la residència Toribi Duran, la distribució d’esqueles o la participació en la Festa Major i la diada de Sant Jordi.
Suport del Voluntariat
A aquesta tasca s’hi suma la implicació activa de les famílies i el suport de persones voluntàries que imparteixen tallers de lectoescriptura o kung-fu. Tot i aquesta voluntat de créixer, l’associació reivindica el valor de mantenir un servei de dimensions reduïdes. Des del centre defensen que el treball individualitzat i el tracte de «tu a tu» permeten adaptar-se al ritme de cada persona i respectar els seus temps d’autoregulació en moments de crisi, un caliu familiar que moltes famílies valoren especialment.
El mes de setembre, l’entitat organitzarà un dinar solidari obert a tot el municipi per donar a conèixer aquesta nova etapa, orientada a deixar enrere el paternalisme i potenciar el reconeixement de les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual. Després de tretze anys de trajectòria, El Tamariu afronta aquest nou repte amb l’objectiu de continuar sent un referent en la inclusió i el desenvolupament personal de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’Alt Empordà.
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