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La Policia Local de Castelló d'Empúries alerta de l'ús creixent del gas del riure

Els agents van intervenir una vintena de bombones en dos vehicles durant dos controls de pas practicats la setmana passada

La Policia Local de Castelló d'Empúries alerta de l'ús creixent del gas del riure

La Policia Local de Castelló d'Empúries alerta de l'ús creixent del gas del riure

Redacció

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Eva Batlle

Castelló d'Empúries

La Policia Local de Castelló d’Empúries va intervenir la setmana passada prop d’una vintena de bombones d’òxid nitrós, conegut popularment com a gas del riure, durant dos controls de pas. En un dels vehicles, els agents van localitzar onze ampolles, mentre que en un altre en van trobar aproximadament mitja dotzena.

Una de les actuacions es va produir el dilluns 20 de juliol. En aquest cas, dues de les bombones es trobaven al seient del copilot i, segons apunten fonts policials, ja se n’hauria consumit el contingut. Habitualment, quan els agents localitzen aquest tipus de recipients també troben paquets de globus, que s’utilitzen per inhalar el gas.

La policia municipal explica que en els darrers mesos ha intervingut bombones d’òxid nitrós en diversos controls i actuacions. El consum d’aquesta substància s’ha estès especialment entre els joves i en entorns d’oci nocturn, malgrat la percepció que es tracta d’una pràctica inofensiva.

Els efectes

Els agents adverteixen que el consum de gas del riure pot provocar mareig, desorientació, pèrdua de coordinació i una disminució dels reflexos i de la capacitat de reacció. En casos més greus també pot comportar pèrdua de coneixement, risc d’asfíxia i lesions neurològiques relacionades amb un dèficit de vitamina B12 quan el consum és repetit.

La Policia Local posa un èmfasi especial en el perill de combinar-ne el consum amb la conducció. Els seus efectes poden alterar les capacitats necessàries per conduir amb seguretat i incrementar el risc de patir un accident.

Futura regulació

Actualment, la tinença o el consum d’aquestes bombones no està regulat específicament per l’ordenança municipal. Tot i això, els agents les requisen preventivament pel perill que poden comportar si s’utilitzen per inhalar-ne el contingut.

Fonts policials asseguren que l’Ajuntament treballa per abordar aquesta qüestió i reforçar les eines de control davant una pràctica que, segons alerten, ha anat guanyant presència els darrers anys. La Policia Local també reclama una actuació coordinada entre administracions, famílies, centres educatius i cossos de seguretat per prevenir-ne el consum.

El material i les ampolles requisades per la Policia Local de Llore de Mar.

El material i les ampolles requisades per la Policia Local de Lloret de Mar l'estiu passat. / Ajuntament de Lloret de Mar

Més municipis

La problemàtica també s’ha detectat en altres municipis turístics de la Costa Brava, especialment en poblacions amb una intensa activitat d’oci nocturn, com Platja d’Aro o Lloret de Mar, on les policies locals han alertat en diverses ocasions de la localització d’aquestes bombones.

Un dels casos més destacats es va produir a Lloret de Mar l’agost del 2025, quan la Policia Local va requisar 361 ampolles d’òxid nitrós, amb un pes brut de 950 quilos entre els envasos i el gas. En concret, els agents van intervenir 291 ampolles de 666 grams i 70 de dos quilos, que van ser traslladades a una empresa especialitzada perquè fossin destruïdes.

Notícies relacionades

A diferència de Castelló d’Empúries, on aquesta pràctica encara no està regulada específicament per l’ordenança municipal, la policia de Lloret disposa de diferents procediments per actuar contra els consumidors, la venda ambulant i la distribució a gran escala de productes no autoritzats per al consum.

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Via: Diari de Girona

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La Policia Local de Castelló d'Empúries alerta de l'ús creixent del gas del riure

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