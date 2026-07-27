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Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple

Carles Plana recorrerà més de 1.200 quilòmetres en un any per recaptar 3.000 euros per a la malaltia

Carles Plana, durant un dels ascensos.

Carles Plana, durant un dels ascensos. / @fem60puigneulos

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Laura Teixidor

La Jonquera

Carles Plana pujarà 60 vegades al Puig Neulós durant els pròxims dotze mesos per donar visibilitat a l’esclerosi múltiple, una malaltia amb què conviu la seva dona, Àngels. L’empordanès s’ha proposat recaptar 3.000 euros per a la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) a través d’un repte esportiu i solidari obert a la participació de tothom.

La iniciativa ha començat aquest dilluns, 27 de juliol, coincidint amb l’aniversari de Plana. La primera ascensió ha sortit de Capmany i l’ha completat acompanyat del seu amic Pere, ja que la seva dona també pateix la malaltia. Durant l’any, l’impulsor del projecte arribarà al cim més alt de l’Albera des de diferents municipis i indrets de la serra.

Completar les 60 ascensions suposarà recórrer més de 1.200 quilòmetres i superar els 60.000 metres de desnivell positiu. Una fita que exigirà constància i un esforç físic i mental considerable, però que també permetrà donar a conèixer diferents racons de l’Albera.

Un repte obert a tothom

La voluntat és que el projecte sigui participatiu. En les pròximes ascensions està previst que s’hi sumin membres del Centre Excursionista Jonquerenc, així com caminadors i corredors procedents de diferents punts de Catalunya, la Catalunya Nord i França.

Els promotors conviden familiars, amics i qualsevol persona interessada a participar en alguna de les pujades. També es pot contribuir al repte fent una aportació econòmica o ajudant a difondre la iniciativa.

Els diners recaptats es destinaran íntegrament als projectes de la Fundació Esclerosi Múltiple, que treballa en àmbits com la recerca, la neurorehabilitació i l’acompanyament de les persones afectades per la malaltia i de les seves famílies.

“Entre tots dos en fem un”

El projecte neix de l’experiència personal de Carles Plana i la seva dona. Ella està diagnosticada d’esclerosi múltiple i el repte vol simbolitzar la constància i la capacitat de superació de les persones que conviuen amb aquesta malaltia.

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Més enllà de l’objectiu esportiu i econòmic, les 60 ascensions volen convertir-se en un homenatge a la lluita diària de les persones amb esclerosi múltiple i del seu entorn. Una idea que la parella resumeix amb una frase: “Entre tots dos en fem un”.

Via: Diari de Girona

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