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Denuncien una agressió trànsfobica a l'Escala
Fem Sororitat afirma que dos joves van perseguir i insultar dues persones i que una d’elles va ser agredida
L’Ajuntament condemna els fets, tot i que no constaria cap denúncia formal
El col·lectiu feminista Fem Sororitat de l’Escala ha denunciat públicament una agressió trànsfoba ocorreguda la matinada del passat divendres al municipi. Segons l’entitat, dues persones tornaven a casa després de passar pels espais d’oci quan un grup les van increpar, perseguir i insultar.
Fem Sororitat assegura que l’incident va acabar amb una agressió física contra una de les persones i que va ser necessari alertar els Mossos d’Esquadra perquè intervinguessin. El col·lectiu considera que els fets poden constituir un delicte d’odi.
Malgrat la denúncia pública de l’entitat, fonts municipals asseguren que no constaria cap denúncia formal presentada pels fets. Tampoc no ha transcendit que hi hagi persones identificades o detingudes en relació amb el cas.
Els Mossos confirmen que encara no s'ha presentat la denúncia, però l'afectada va comunicar que segurament ho faria a Barcelona, fet que no s'ha materialitzat de moment.
L’Ajuntament de l’Escala ha expressat aquest dilluns la seva “més ferma condemna” davant l’agressió i ha traslladat el seu suport a la persona afectada i a la seva família. El consistori afirma que s’hi va posar en contacte des del primer moment per oferir-los ajuda i posar-se a la seva disposició.
Els serveis municipals implicats s’han reunit precisament aquest dilluns al matí per valorar la situació i coordinar les actuacions necessàries amb els organismes competents. La tècnica municipal d’Igualtat també ha contactat amb la família per oferir-li acompanyament i recursos especialitzats.
Fem Sororitat reclama al govern municipal que activi els protocols pertinents i adopti mesures de prevenció i actuació contra les agressions motivades per l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere.
L’Ajuntament ha reafirmat el seu compromís amb la lluita contra la LGTBI-fòbia i ha anunciat que continuarà desplegant les actuacions previstes en el Pla d’Igualtat municipal. “A l’Escala no hi ha lloc per a la transfòbia ni per a cap altra forma de discriminació”, conclou el comunicat.
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Via: Diari de Girona
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