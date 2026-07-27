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Arqueologia

El Curs d'Arqueologia de Roses troba a la Ciutadella una inscripció tardoantiga i més elements del monestir de Santa Maria

Les troballes han descobert estructures tardoantigues a la zona del monestir i permeten continuar reconstruint la seva forma original

Sala on s’ha recuperat la inscripció funerària, amb la peça encara enganxada al paviment

Sala on s’ha recuperat la inscripció funerària, amb la peça encara enganxada al paviment / Ajuntament de Roses

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Núria Subirós Ortiz

Roses

El Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna de la Ciutadella de Roses ha descobert la primera inscripció tardoantiga de la fortificació i ha avançat en els descobriments del monestir de Santa Maria.

La inscripció ha estat trobada en la necròpolis tardoantiga en el complex del monestir i es tracta d'una inscripció funerària esgrafiada en una teula romana que es va clavar sobre un paviment de morter per indicar la posició d'una tomba. Ha estat consolidada i extreta durant el curs per a la seva conservació, i suposa un descobriment valuós, ja que és la primera inscripció d'època tardoantiga (segles IV-V) trobada a la Ciutadella i la segona de Roses.

Els treballs durant el curs a la zona del monestir de Santa Maria també han aportat grans avenços en el descobriment de la història del complex: s'han trobat estructures que poden correspondre als segles VIII-IX, durant els quals, fins ara, es pensava que la zona havia estat abandonada.

Excavació a la zona del monestir

Excavació a la zona del monestir / Ajuntament de Roses

A més, els treballs al voltant del monestir estan permetent reconstruir la seva forma fundacional (del segle X) i la seva evolució fins a l'abandonament (a finals del segle XVIII) i descobrir els edificis que l'envolten. Aquest any s'han iniciat excavacions al subsol d'un edifici d'època moderna al sud del monestir que han portat al descobriment d'estructures que poden pertànyer, també, a l'època tardoantiga.

El curs, en la seva vuitena edició, s'ha realitzat del 29 de juny al 17 de juliol i ha congregat a la Ciutadella 14 estudiants d'universitats catalanes, franceses i italianes, juntament amb l'Escola de Restauració. Des del 2018, aquesta iniciativa impulsada per la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona, juntament amb l'Ajuntament de Roses i la col·laboració de la Fundació Girona Regió de Coneixement, forma part d'un projecte de recerca cofinançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu del curs és formar futurs i futures arqueòlegs i arqueòlogues en l'àmbit de l'arqueologia d'època medieval i moderna, així com futurs i futures restauradors i restauradores. La seva realització en l'entorn de la Ciutadella de Roses brinda als estudiants un jaciment ideal per a aquest objectiu i que, a més, compta amb un espai per a dur a terme pràctiques de restauració i consolidació de jaciments arqueològics.

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Aquests descobriments obren la porta i encoratgen a seguir posant llum tant al període tardoantic com a la resta de la història d’aquest jaciment tan identitari per a Roses. Com diu Sílvia Ripoll, alcaldessa i regidora de Cultura i Patrimoni Cultural, «la Ciutadella no deixa de sorprendre’ns».

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