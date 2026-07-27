Arqueologia
El Curs d'Arqueologia de Roses troba a la Ciutadella una inscripció tardoantiga i més elements del monestir de Santa Maria
Les troballes han descobert estructures tardoantigues a la zona del monestir i permeten continuar reconstruint la seva forma original
El Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna de la Ciutadella de Roses ha descobert la primera inscripció tardoantiga de la fortificació i ha avançat en els descobriments del monestir de Santa Maria.
La inscripció ha estat trobada en la necròpolis tardoantiga en el complex del monestir i es tracta d'una inscripció funerària esgrafiada en una teula romana que es va clavar sobre un paviment de morter per indicar la posició d'una tomba. Ha estat consolidada i extreta durant el curs per a la seva conservació, i suposa un descobriment valuós, ja que és la primera inscripció d'època tardoantiga (segles IV-V) trobada a la Ciutadella i la segona de Roses.
Els treballs durant el curs a la zona del monestir de Santa Maria també han aportat grans avenços en el descobriment de la història del complex: s'han trobat estructures que poden correspondre als segles VIII-IX, durant els quals, fins ara, es pensava que la zona havia estat abandonada.
A més, els treballs al voltant del monestir estan permetent reconstruir la seva forma fundacional (del segle X) i la seva evolució fins a l'abandonament (a finals del segle XVIII) i descobrir els edificis que l'envolten. Aquest any s'han iniciat excavacions al subsol d'un edifici d'època moderna al sud del monestir que han portat al descobriment d'estructures que poden pertànyer, també, a l'època tardoantiga.
El curs, en la seva vuitena edició, s'ha realitzat del 29 de juny al 17 de juliol i ha congregat a la Ciutadella 14 estudiants d'universitats catalanes, franceses i italianes, juntament amb l'Escola de Restauració. Des del 2018, aquesta iniciativa impulsada per la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona, juntament amb l'Ajuntament de Roses i la col·laboració de la Fundació Girona Regió de Coneixement, forma part d'un projecte de recerca cofinançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu del curs és formar futurs i futures arqueòlegs i arqueòlogues en l'àmbit de l'arqueologia d'època medieval i moderna, així com futurs i futures restauradors i restauradores. La seva realització en l'entorn de la Ciutadella de Roses brinda als estudiants un jaciment ideal per a aquest objectiu i que, a més, compta amb un espai per a dur a terme pràctiques de restauració i consolidació de jaciments arqueològics.
Aquests descobriments obren la porta i encoratgen a seguir posant llum tant al període tardoantic com a la resta de la història d’aquest jaciment tan identitari per a Roses. Com diu Sílvia Ripoll, alcaldessa i regidora de Cultura i Patrimoni Cultural, «la Ciutadella no deixa de sorprendre’ns».
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