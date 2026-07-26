Medi ambient
Castelló d'Empúries exporta el model d’èxit dels seus horts comunitaris
«Quan un projecte és útil, millora la qualitat de vida de les persones i crea comunitat», manifesta l’alcaldessa castellonina Anna Massot
Per a Castelló d’Empúries, és motiu de «profunda satisfacció» veure com el projecte dels horts comunitaris traspassa fronteres locals i desperta l’interès d’altres municipis de la comarca. Després de més de quatre anys de funcionament, aquesta iniciativa ha «demostrat amb escreix que va molt més enllà del simple fet de conrear la terra».
Segons el consistori castelloní, «l’objectiu fundacional s’ha consolidat amb un èxit rotund: no només es fomenta l’autoconsum i l’alimentació saludable, sinó que es teixeix comunitat, es generen vincles sòlids entre el veïnat, s’afavoreix l’aprenentatge compartit i es promouen valors de sostenibilitat i convivència».
Recentment, el consistori de l’Escala ha estat un dels interessats a conèixer de primera mà aquesta experiència. El fet de compartir sinergies entre administracions és sempre positiu i enriquidor, ja que permet aprendre dels projectes que funcionen. Ara bé, l’èxit d’una iniciativa d’aquestes característiques no neix del no-res ni es limita a la simple habilitació d’uns terrenys. El secret de l’èxit radica en un bon acompanyament i implicació municipal, unes normes de joc clares, formació, dinamització constant i, per sobre de tot, una comunitat que se senti seu el projecte. Aquest ha estat, sens dubte, el gran encert de Castelló.
«Els horts comunitaris han demostrat ser molt més que un espai agrícola: són un punt de trobada que crea vincles, fomenta la convivència entre generacions i reforça el sentiment de caliu local. En definitiva, són iniciatives que fan poble», argumenta l’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot (ERC).
Quan un projecte esdevé útil, millora objectivament la qualitat de vida de les persones i cohesiona la societat, és natural que altres localitats el vulguin adaptar. Lluny de sorprendre, aquest interès extern és el millor reconeixement possible a la feina ben feta. Que l’experiència de Castelló d’Empúries serveixi d’inspiració i motor perquè altres pobles de l’Alt Empordà impulsin projectes similars és, sens dubte, el millor motiu per sentir-nos-en orgullosos.
«Hem rebut diverses visites d’interessats a conèixer el projecte, entre elles la del consistori de l’Escala. Compartir experiències entre administracions és positiu, perquè tots podem aprendre dels projectes que funcionen. Ara bé, perquè una iniciativa com aquesta tingui èxit no n’hi ha prou amb habilitar uns terrenys. Cal un bon acompanyament, implicació municipal, unes normes clares, formació i dinamització i, sobretot, una comunitat que se’l faci seu. Crec que aquest ha estat un dels grans encerts dels nostres horts», continua explicant Massot, la qual manifesta que «quan un projecte és útil, millora la qualitat de vida de les persones i crea comunitat, és normal que altres municipis el vulguin adaptar. I això només ens pot fer sentir orgullosos de la feina feta a Castelló d’Empúries».
El consistori sosté que «és un projecte del qual ens sentim molt orgullosos perquè, després de més de quatre anys de funcionament, ha demostrat que va molt més enllà de conrear un hort. Fomenta l’autoconsum i una alimentació saludable, però sobretot crea comunitat, genera vincles entre les persones, afavoreix l’aprenentatge compartit i promou valors».
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