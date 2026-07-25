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Paneque espera que la circulació de l'R2 i R11 afectades per l'esvoranc a Montcada es reprengui la setmana vinent

La consellera de Territori confia que aquest dissabte Adif concreti els detalls de la represa

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant l'atenció a mitjans a Vila-seca

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant l'atenció a mitjans a Vila-seca / Ariadna Escoda/ACN

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ACN

Vila-seca

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, espera que la circulació de l'R2 i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent. En una atenció a mitjans a Vila-seca, Paneque ha afirmat que les dades de lectura són "bones" i resten a l'espera d'ADIF per confirmar quan es pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat. A partir d'aquí, es faran marxes blanques i "amb tota probabilitat" el servei es normalitzarà la pròxima setmana. Pel que fa a la circulació a l'R3, suspesa per una incidència al sistema de regulació del trànsit ferroviari, Paneque ha dit que s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.

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