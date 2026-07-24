Turisme
L'Escala obre el búnquer de Punta Montgó a les visites després de la seva restauració
El Museu de l'Escala amplia la seva oferta turística amb aquest antic lloc de comandament
L'antic búnquer de Punta Montgó passarà a formar part de les visites guiades al patrimoni local que organitza el Museu de l'Escala, un cop finalitzats els treballs de condicionament executats aquesta primavera amb el finançament dels fons europeus Next Generation.
Es tracta de l'antic lloc de comandament vinculat al punt grafomètric des d'on es coordinaven les bateries defensives de la badia de Roses L-5 i L-6, construït durant la dècada dels anys quaranta. Situat sota la torre de defensa contra la pirateria de Punta Montgó, el búnquer i les seves galeries presentaven un estat de conservació molt deficient.
L'actuació ha inclòs la neteja de les instal·lacions, el repintat de l'interior i el reforç dels tancaments, amb l'objectiu de garantir la seguretat i fer possible la seva incorporació a la ruta patrimonial dedicada a la torre de Punta Montgó.
Aquests treballs formen part del projecte Parc de Cultura i Patrimoni al paratge de la Torre de Montgó, que també ha permès millorar la senyalització dels camins de l'entorn i desenvolupar una diagnosi, zonificació i actuacions d'erradicació de la flora exòtica invasora tant a Punta Montgó com a l'illa Mateua.
Paral·lelament, s'ha instal·lat una malla de protecció contra els despreniments a l'accés de la cala de l'illa Mateua, una intervenció que ha fet possible la reobertura d'aquest espai al públic durant aquest estiu.
Aquestes actuacions s'emmarquen dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb fons europeus NextGenerationEU.
Via: Diari de Girona
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