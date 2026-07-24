Medi ambient
Els ecologistes denuncien una granja de Cantallops per "incomplir les mesures de bioseguretat"
Un porcell va ser vist passejant pel carrer després que les portes de la granja quedessin obertes
La IAEDEN-Salvem l'Empordà ha denunciat la granja Molas de Cantallops per "incomplir les mesures de bioseguretat", han informat els ecologistes en un comunicat. Segons expliquen, la nit del 20 i la matinada del 21 de juliol "les portes de la primera granja de les granges Molas estaven obertes i uns adolescents que jugaven al parc de Salut van veure i sentir com uns porcells es passejaven per la zona".
A parer de l'entitat, aquest fet suposa "una qüestió greu d’incompliment dels protocols de bioseguretat –en el context de la crisi de Pesta Porcina Africana". Per això han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra, que en el moment dels fets "van ser qui va comprovar que les portes de la granja estaven obertes i la presència d’un porcell al carrer".
Els ecologistes demanen que "s’engeguin els protocols establerts per incompliment de normatives i aspectes rellevants de les condicions de bioseguretat, equipament i maneig". I afegeixen en el comunicat que "si s’escau s'apliqui la via penal i les sancions pertinents i es clausurin les instal·lacions de les granges Molas".
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