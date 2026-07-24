Salut
El CAP de Castelló d'Empúries consolida les activitats de rem, vela i passejades pels Aiguamolls com a eines de salut
Més de cinquanta persones han participat en les sessions de prescripció social
El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Castelló d’Empúries (Alt Empordà) ha consolidat diferents activitats vinculades a l’entorn natural per promoure el benestar emocional i la salut de les persones. En concret, s’ofereixen sessions de rem, vela o passejades pels Aiguamolls amb l’objectiu que els participants dels diferents grups de suport emocional i tallers comunitaris descobreixin recursos propers i “reforcin” el seu benestar físic, emocional i social. Més d’una cinquantena de persones ja han participat en aquestes propostes, emmarcades en els conceptes de "recepta blava"i "recepta verda", que relacionen el contacte amb la natura i els entorns aquàtics amb la millora de la salut i del benestar emocional.
Les iniciatives formen part de l’anomenada prescripció social, una eina que permet als professionals de la salut recomanar activitats comunitàries, culturals, esportives o vinculades a la natura com a complement de l’atenció sanitària habitual. De la mateixa manera que es poden recomanar hàbits saludables o exercici físic, la prescripció social orienta les persones cap a recursos del seu entorn que poden contribuir a reduir l’estrès, combatre l’aïllament social i millorar la qualitat de vida.
En concret, el CAP de Castelló, adscrit a la gerència d’atenció primària i a la comunitat de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, ofereix sessions de rem i vela en col·laboració amb entitats de la zona que desenvolupen activitats relacionades amb aquestes disciplines. A més, impulsa sortides entorn dels Aiguamolls per aprofitar els beneficis que aporta el contacte amb la natura.
En aquest cas, les activitats es proposen a persones que han completat algun dels grups de suport o tallers comunitaris que organitza el CAP a través de la referent de benestar emocional i comunitari. Els grups s’adrecen principalment a pacients que presenten situacions d’ansietat, dol, insomni o estrès laboral.
El CAP de Castelló va començar a implementar aquest tipus d’activitats l’any 2024, prenent com a referència l’experiència del CAP Roses, que va impulsar, en col·laboració amb la Fundació Roses Contra el Càncer, un projecte pioner de prescripció d’activitats sostenibles a la costa com a teràpia no farmacològica per millorar el benestar físic i emocional.
En el cas de Castelló d’Empúries, l’existència d’un entorn natural únic i la bona relació amb l’Escola de Vela i el Club Rem Empuriabrava han estat factors clau per al desenvolupament del projecte. Totes dues entitats col·laboren de manera desinteressada amb el CAP i faciliten la realització periòdica d’aquestes activitats i en garanteixen la continuïtat.
Pel que fa a l’activitat de rem, es proposa a aquelles persones que es considera que se’n poden beneficiar la possibilitat de fer una prova gratuïta, aprofitant que la mateixa entitat disposa d’un horari específic per a aquest primer contacte.
En el cas de les activitats de vela, s’organitzen cinc sessions diferents —vela, caiac, sup ioga i paddle surf— perquè les persones participants coneguin aquests recursos i puguin valorar-ne la pràctica continuada.
La referent de benestar emocional comunitari (RBEC) del CAP de Castelló d’Empúries i impulsora de la iniciativa, Mercè Homs, remarca que busquen que la gent conegui les activitats que es poden fer en aquest entorn perquè “després puguin continuar practicant-les per iniciativa pròpia, més enllà de la recomanació”.
Amb relació a les activitats als Aiguamolls, es fan sortides grupals adreçades a persones que han finalitzat alguna de les sessions en grup psicoeducatives per tractar l’ansietat o el dol. “Es tracta de fer passejades conscients que fomentin una connexió més profunda amb l’entorn per reduir l’estrès i cuidar el benestar físic i mental. A més, aquestes activitats promouen la mobilitat, l’activitat física i la vinculació amb la comunitat”, detalla Homs.
El CAP ofereix aquestes sortides des de l’any passat i, en algunes ocasions, compten amb el suport d’un guia per donar a conèixer la fauna i la flora característiques de l’espai natural.
Els professionals implicats també destaquen que aquestes activitats afavoreixen la reducció de l’aïllament social, reforcen l’autonomia personal i ajuden les persones participants a mantenir hàbits saludables i relacions socials significatives més enllà de l’àmbit sanitari.
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