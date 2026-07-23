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Arrenca una cadena d'or a un home a Llançà i el detenen quan intentava fugir en tren

La víctima, un veí del municipi de 68 anys, va patir lesions lleus però no va haver de ser traslladada a l’hospital

Un agent de la Policia Local de Llançà, a l'estació de tren.

Un agent de la Policia Local de Llançà, a l'estació de tren. / Policia Local de Llançà

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Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançà va detenir aquest dimecres un jove de 18 anys com a presumpte autor d’un robatori amb violència comès a la plaça Catalunya de la població, a la zona del port.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts d’una del migdia, poc abans de dos quarts d'una del migdia, quan el jove hauria arrencat amb violència una cadena d’or que duia al coll un home de 68 anys, veí de del municipi.

L’estrebada va provocar lesions lleus a la víctima. El Sistema d’Emergències Mèdiques la va atendre, però finalment no va ser necessari traslladar-la a cap centre hospitalari.

Després de rebre l’avís, la Policia Local va activar un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. Els agents el van trobar cap a les dues de la tarda a l’estació de tren de Llançà, quan presumptament intentava fugir del municipi.

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El detingut té antecedents policials per fets comesos en altres municipis, tot i que aquesta és la primera vegada que ha estat arrestat a Llançà, segons fonts policials.

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Via: Diari de Girona

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