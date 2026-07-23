Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Arnau OrtizMiquel DuranAmfibis cap de CreusDalí i moda
instagramlinkedin

Successos

Detenen un conductor amb 167 grams de marihuana en un control a Empuriabrava

L’arrestat, de 39 anys i sense antecedents, va ser interceptat de matinada a l’avinguda República Catalana

Els cabdells de marihuana intervinguts a Empuriabrava.

Els cabdells de marihuana intervinguts a Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir la matinada de dimecres un home de 39 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública després de trobar-li 167 grams de marihuana al vehicle.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de quatre de la matinada durant un control preventiu de pas a l’avinguda República Catalana d’Empuriabrava. Els agents van aturar el vehicle per identificar-ne el conductor.

En escorcollar-lo, la policia va localitzar 167 grams de marihuana, una quantitat que superava els límits considerats per al consum propi. Per aquest motiu, van arrestar el conductor, que no tenia antecedents per la seva presumpta relació amb el tràfic de drogues.

Notícies relacionades

La Policia Local assenyala que aquests controls formen part dels dispositius ordinaris de seguretat ciutadana que es duen a terme al municipi per prevenir delictes i reforçar la seguretat i la convivència.

Subscriu-te per seguir llegint

Via: Diari de Girona

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost
  2. Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses
  3. Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
  4. Necrològica Kevin Manuel Rodríguez
  5. Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera
  6. Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
  7. Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
  8. Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra

Detectat a l'Empordà el primer niu de tortuga careta de la temporada a la costa catalana

Detectat a l'Empordà el primer niu de tortuga careta de la temporada a la costa catalana

La filla petita d'Angelina Jolie i Brad Pitt també demana eliminar el cognom del seu pare

La filla petita d'Angelina Jolie i Brad Pitt també demana eliminar el cognom del seu pare

Google quadruplica els seus beneficis gràcies a les inversions en IA, però la seva elevada despesa inquieta els inversors

Catalunya copia el model alemany ‘Langzeitkonten’ per anticipar la jubilació dels seus funcionaris

Catalunya copia el model alemany ‘Langzeitkonten’ per anticipar la jubilació dels seus funcionaris

La calor extrema provoca regles més llargues i doloroses i en menopausa, acaloraments més intensos

La calor extrema provoca regles més llargues i doloroses i en menopausa, acaloraments més intensos

L’alcohol és la substància més utilitzada en els casos de submissió química: «Els agressors no sempre necessiten afegir-hi una droga»

L’alcohol és la substància més utilitzada en els casos de submissió química: «Els agressors no sempre necessiten afegir-hi una droga»

L’Armentera farà un torneig de vòlei platja per la Festa Major

L’Armentera farà un torneig de vòlei platja per la Festa Major

El Parlament avala estudiar un sistema de pagament per vinyeta a les autopistes catalanes després del col·lapse de l’AP-7

El Parlament avala estudiar un sistema de pagament per vinyeta a les autopistes catalanes després del col·lapse de l’AP-7
Tracking Pixel Contents