Successos
Detenen un conductor amb 167 grams de marihuana en un control a Empuriabrava
L’arrestat, de 39 anys i sense antecedents, va ser interceptat de matinada a l’avinguda República Catalana
La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir la matinada de dimecres un home de 39 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública després de trobar-li 167 grams de marihuana al vehicle.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de quatre de la matinada durant un control preventiu de pas a l’avinguda República Catalana d’Empuriabrava. Els agents van aturar el vehicle per identificar-ne el conductor.
En escorcollar-lo, la policia va localitzar 167 grams de marihuana, una quantitat que superava els límits considerats per al consum propi. Per aquest motiu, van arrestar el conductor, que no tenia antecedents per la seva presumpta relació amb el tràfic de drogues.
La Policia Local assenyala que aquests controls formen part dels dispositius ordinaris de seguretat ciutadana que es duen a terme al municipi per prevenir delictes i reforçar la seguretat i la convivència.
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Via: Diari de Girona
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