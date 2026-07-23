Alonso Caballero s’acomiada com a cap de la Policia Local de la Jonquera després de més de sis anys al capdavant
L’acte institucional reuneix representants dels cossos de seguretat, autoritats, companys, familiars i veïns per agrair la seva trajectòria i donar-li la benvinguda a una nova etapa
La Jonquera ha homenatjat aquest dijous el cap de la Policia Local, el sotsinspector Alonso Caballero, en un acte institucional de comiat amb motiu de la seva jubilació als 59 anys. La cerimònia ha reunit representants dels diferents cossos de seguretat i emergències a les voltes de Canó Laporta, membres de la corporació municipal, agents de la plantilla, d'altres cossos de seguretat de la província, familiars i veïns, que han volgut reconèixer la seva trajectòria i la tasca desenvolupada al capdavant del cos.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Rafel Medinilla, ha recordat els anys compartits de treball amb Caballero i ha destacat la confiança que han construït durant aquest temps.
"Quan el vaig conèixer vaig saber que faríem un un bon equip i no em vaig equivocar", ha afirmat, abans de recordar les nombroses reunions i hores de feina compartides amb un objectiu comú: treballar per als veïns i veïnes de la Jonquera.
Medinilla ha subratllat que, quan sorgia un problema, Caballero "no es limitava a explicar-lo, sinó que arribava amb una solució", i ha posat en valor la relació de confiança i respecte que ha mantingut tant amb l'equip de govern com amb la resta de cossos d'emergències.
També ha volgut reconèixer la feina de tota la plantilla, recordant que "cap comandament pot fer bé la seva feina sense un bon equip". Finalment, li ha desitjat que gaudeixi de la nova etapa personal i li ha assegurat que les portes de la Policia Local sempre estaran obertes.
L'alcaldessa, Míriam Lanero de la seva banda ha afirmat que l'acte ha servit per acomiadar-lo, però sobretot per donar-li les gràcies.
Lanero ha recordat que el març del 2020 l'Ajuntament li va donar la benvinguda com a sergent i responsable del cos, i ha assegurat que "més de sis anys després, aquella confiança ha quedat plenament justificada".
L'alcaldessa ha destacat que Alonso Caballero ha liderat la Policia Local durant una etapa especialment intensa, en què la seguretat ha estat una de les grans prioritats municipals. També ha posat en valor la seva capacitat per treballar en un municipi fronterer i coordinar-se amb la resta de cossos policials i d'emergències per oferir el millor servei possible.
Segons Lanero, el seu lideratge ha deixat empremta tant a l'Ajuntament com dins del cos policial, exercint sempre la responsabilitat des del respecte i la proximitat.
L'alcaldessa també ha fet extensiu el reconeixement a tots els agents de la Policia Local i ha desitjat a Caballero una nova etapa plena d'encerts, assegurant-li que "esperem que t'emportis un bon record, perquè nosaltres sí que el tindrem de tu".
"Marxo amb el deure complert i el cor en pau"
En la seva intervenció, el sotsinspector Alonso Caballero ha assegurat que el temps "ha passat molt ràpid" des que va iniciar la seva carrera policial l'any 1986.
Caballero ha explicat que deixa la professió "amb nostàlgia, satisfacció, agraïment i il·lusió per una nova experiència", convençut que marxa "amb el deure complert i el cor en pau".
Durant el discurs ha agraït la feina dels agents de la Policia Local i els ha encoratjat a continuar treballant amb vocació de servei per als veïns i veïnes.
També ha tingut paraules de reconeixement per a l'equip de govern, el regidor de Seguretat, els diferents cossos policials i d'emergències. Ha fet una menció especial al sotsinspector dels Mossos d'Esquadra i responsable de la comissaria de la Jonquera, Sergi Reig, de qui ha destacat el compromís i la col·laboració mantinguda des del primer dia.
Caballero ha afirmat que s'emporta "una motxilla plena de records i experiències que m'han fet créixer, i d'altres que també m'han encongit el cor".
També ha volgut tenir un record per a les famílies dels policies, a qui ha agraït la paciència i la comprensió davant les exigències de la professió. En especial, ha donat les gràcies a la seva esposa, Maria, per haver estat sempre al seu costat.
Abans de cloure el seu parlament, ha adreçat unes paraules al nou sergent en cap de la Policia Local, Albert Roca, a qui ha desitjat molts encerts en la nova etapa al capdavant del cos i li ha demanat que no perdi mai el compromís amb la plantilla i amb el municipi.
Com a missatge final, ha animat els seus companys a afrontar el futur amb determinació: "Aixequeu el cap, mireu endavant" i ha destacat que "els bons mariners no es fan en aigües tranquil·les."
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Diari de Girona
- Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost
- Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses
- Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
- Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
- Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
- Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera