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Necrològica

Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses

L'empresària va contribuir, al costat del seu marit Ricardo Roig, a consolidar una de les empreses nàutiques més destacades del país

L'empresària rosinca Marta Espígol

L'empresària rosinca Marta Espígol / Arxiu familiar

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Redacció

Redacció

Roses

Marta Espígol Bussalleu, empresària estretament vinculada al sector nàutic de Roses, ha mort aquest dilluns, 20 de juliol. Nascuda a Anglès, es va establir a Roses durant la dècada dels setanta, on va desenvolupar bona part de la seva trajectòria personal i professional. Juntament amb el seu marit, Ricardo Roig, va fundar Nautic Center a Santa Margarida, una empresa que, amb el pas dels anys, es va consolidar com una de les nàutiques més importants del país i com un establiment de referència en el sector.

Pròxima i generosa

Al llarg de la seva trajectòria, Marta Espígol va destacar per la proximitat, la generositat i el tracte humà. Aquestes qualitats li van valer l’estima i el respecte dels clients, els treballadors, els col·laboradors, les amistats i totes les persones que van compartir camí amb ella.

La seva mort deixa un profund sentiment de pèrdua entre els familiars, els amics i el conjunt del sector nàutic rosinc, al qual va dedicar una part molt important de la seva vida.

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La missa de comiat se celebrarà aquest dijous 23 de juliol, a les 10.30 hores, a l’església de Santa Maria de Roses.

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