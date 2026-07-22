Necrològica
Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses
L'empresària va contribuir, al costat del seu marit Ricardo Roig, a consolidar una de les empreses nàutiques més destacades del país
Marta Espígol Bussalleu, empresària estretament vinculada al sector nàutic de Roses, ha mort aquest dilluns, 20 de juliol. Nascuda a Anglès, es va establir a Roses durant la dècada dels setanta, on va desenvolupar bona part de la seva trajectòria personal i professional. Juntament amb el seu marit, Ricardo Roig, va fundar Nautic Center a Santa Margarida, una empresa que, amb el pas dels anys, es va consolidar com una de les nàutiques més importants del país i com un establiment de referència en el sector.
Pròxima i generosa
Al llarg de la seva trajectòria, Marta Espígol va destacar per la proximitat, la generositat i el tracte humà. Aquestes qualitats li van valer l’estima i el respecte dels clients, els treballadors, els col·laboradors, les amistats i totes les persones que van compartir camí amb ella.
La seva mort deixa un profund sentiment de pèrdua entre els familiars, els amics i el conjunt del sector nàutic rosinc, al qual va dedicar una part molt important de la seva vida.
La missa de comiat se celebrarà aquest dijous 23 de juliol, a les 10.30 hores, a l’església de Santa Maria de Roses.
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