Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Galeria CadaquésFestival PereladaLuxe residencial EmpordàBus llançadera Castell Sant FerranBar Boia
instagramlinkedin

Successos

Els Bombers continuen remullant la nau industrial de Vilamalla afectada per un incendi

Les flames han cremat totalment l'interior de l'empresa

L'incendi en una nau del polígon de Vilamalla el 21 de juliol.

L'incendi en una nau del polígon de Vilamalla el 21 de juliol.

Andrea Bolcato

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Vilamalla

Els Bombers continuaran remullant durant aquest dimecres la nau industrial del polígon del Pont del Príncep, a Vilamalla, afectada per un incendi. El foc va començar a un quart de vuit del vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions, que van treballar per aturar l'avanç de les flames i evitar que es propagués a naus adjacents. En aquests moments, hi queden sis dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior.

L'incendi va obligar a tallar l'N-II en ambdós sentits al punt on hi ha situada l'empresa, a confinar preventivament un pavelló i a desallotjar un campament proper. Les mesures, però, ja s'han pogut aixecar i no hi ha hagut ferits.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
  2. Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
  3. Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
  4. La històrica empresa de Figueres García de Pou obre nova etapa d'expansió amb una inversió de 12 milions
  5. Una dona declara que la terapeuta dels Andic li va encarregar una ruta per Collbató perquè Jonathan fes la seva 'teràpia de confrontació
  6. Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
  7. Castelló d'Empúries posa en marxa l'estany artificial de la Vila com a 'porta d'entrada' als Aiguamolls
  8. Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»

Els Bombers continuen remullant la nau industrial de Vilamalla afectada per un incendi

Els Bombers continuen remullant la nau industrial de Vilamalla afectada per un incendi

Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost

Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost

Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses

Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses

Lamine Yamal i Pau Cubarsí pagaran 379.000 euros a Hisensa pel títol de campions del món

Lamine Yamal i Pau Cubarsí pagaran 379.000 euros a Hisensa pel títol de campions del món

Puigdemont denuncia Espanya davant la Unió Europea per incomplir la llei d’amnistia

Puigdemont denuncia Espanya davant la Unió Europea per incomplir la llei d’amnistia

Aparador amb missatge: El món es desfà a can Puig Giralt de Figueres

Aparador amb missatge: El món es desfà a can Puig Giralt de Figueres

A Portbou es preparen per allargar els quatre dies de festa major "fins que surti el sol"

A Portbou es preparen per allargar els quatre dies de festa major "fins que surti el sol"

El Roses Platja consuma el descens a Segona Divisió

El Roses Platja consuma el descens a Segona Divisió
Tracking Pixel Contents