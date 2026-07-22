Successos
Els Bombers continuen remullant la nau industrial de Vilamalla afectada per un incendi
Les flames han cremat totalment l'interior de l'empresa
Els Bombers continuaran remullant durant aquest dimecres la nau industrial del polígon del Pont del Príncep, a Vilamalla, afectada per un incendi. El foc va començar a un quart de vuit del vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions, que van treballar per aturar l'avanç de les flames i evitar que es propagués a naus adjacents. En aquests moments, hi queden sis dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior.
L'incendi va obligar a tallar l'N-II en ambdós sentits al punt on hi ha situada l'empresa, a confinar preventivament un pavelló i a desallotjar un campament proper. Les mesures, però, ja s'han pogut aixecar i no hi ha hagut ferits.
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