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Una ciclista de 59 anys resulta ferida en un accident amb un camió a Roses

El SEM ha traslladat la dona a l’Hospital de Figueres amb una fractura al braç esquerre

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / Lorena Sopêna/ Europa Press

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Eva Batlle

Roses

Una ciclista de 59 anys ha resultat ferida de poca gravetat en un accident amb un camió a Roses aquest dimecres al migdia. La col·lisió ha tingut lloc a la cruïlla del carrer Punta del Traire.

L’avís s’ha rebut cap a tres quarts de dotze del migdia, aproximadament. Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, de la Policia Local de Roses i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Segons les primeres informacions, el camió circulava pel carrer Punta del Traire i la bicicleta avançava pel vial i en arribar a una cruïlla, la ciclista no hauria respectat la preferència de pas i ha col·lidit amb el camió, segons fonts policials. A conseqüència de l’impacte, la dona ha patit una fractura al braç esquerre.

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Els sanitaris han atès la ferida i l’han traslladat en estat de poca gravetat a l’Hospital de Figueres. La Policia Local s’ha fet càrrec de l'atestat de l’accident.

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Via: Diari de Girona

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