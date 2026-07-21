Entrevista
Raquel Domínguez, alcaldable de Junts: "L’Ajuntament de Castelló ha de ser un facilitador, no un obstacle constant"
La regidora i candidata de Junts per Castelló i Empuriabrava assenyala la contractació pública i la falta d’organització municipal com els principals punts febles del consistori castelloní.
Nascuda el 1982 a Castelló d'Empúries, Raquel Domínguez Famoso és llicenciada en Dret i ha format tàndem amb Dolors Barceló en el grup municipal del seu partit, a l'oposició durant aquest mandat. Serà la candidata a l'alcaldia de Junts per Castelló i Empuriabrava a les eleccions municipals del 2027.
Fins a quin punt l’experiència d’aquests anys com a regidora ha influït en la decisió de presentar-se com a cap de llista?
No ha estat una decisió improvisada. M’estimo el municipi, m’agrada la gestió pública i fa anys que treballo en l’administració local i en diferents ajuntaments. També he estat a l’altra banda com a advocada, assessorant ciutadans que sovint topaven amb la burocràcia. Els tres anys a l’oposició m’han permès conèixer l’Ajuntament de prop i comprovar que té molts recursos que no sempre es gestionen bé ni es dirigeixen cap als objectius estratègics que necessita el municipi.
En la presentació va dir que vol un govern que no generi frustració. A què es referia?
L’Ajuntament ha de ser una administració facilitadora i propera. No pot convertir-se en un obstacle per als ciutadans, les empreses o les persones que volen impulsar projectes que contribueixen al desenvolupament del municipi.
Fins a quin punt ha condicionat el mandat el fet que el govern estigui en minoria?
Governar en minoria no és fàcil. També hi ha hagut poca cohesió interna i això ha provocat que alguns projectes quedessin aturats, s’allarguessin excessivament o no prosperessin.
La fragmentació del ple municipal perjudica el municipi?
Sí, perquè costa arribar a acords, tot i que hi ha formacions que comparteixen objectius. Tots ens presentem per millorar el municipi i hauríem de trobar fórmules per posar-nos d’acord més sovint en les qüestions importants.
"Tots ens presentem per millorar el municipi i hauríem de trobar fórmules per posar-nos d’acord més sovint en les qüestions importants"
Quin és el seu model de municipi davant la divisió habitual entre Castelló i Empuriabrava?
Per a nosaltres és un sol municipi. És cert que alguns veïns d’Empuriabrava poden haver sentit una manca d’atenció, però Castelló d’Empúries també té moltes mancances. Si governem, treballarem per millorar els dos nuclis sense distincions.
Quines haurien de ser les primeres prioritats del pròxim govern?
Cal posar ordre en els serveis públics, la seguretat i la convivència. La seguretat ha de ser una prioritat real i això implica destinar més recursos a la Policia Local. Actualment, els agents fan el que poden amb els mitjans disponibles.
Com es pot compatibilitzar el pes dels habitatges d’ús turístic amb el problema d’accés a l’habitatge?
Som un municipi turístic i defensem els habitatges d’ús turístic i els sectors econòmics que en depenen. Cal trobar una solució adaptada a la singularitat d’Empuriabrava, on molts immobles són segones residències. Alhora, hi ha una manca d’habitatge. Un estudi assenyalava que hi havia un miler d’habitatges buits al centre històric i no s’ha actuat prou. Celebrem que s’hagi desencallat el sector del Mestral, amb 33 habitatges de protecció oficial, però arriba tard.
Junts està disposat a pactar amb altres formacions?
El nostre objectiu és aconseguir el màxim nombre de regidors possible per governar. Amb tantes candidatures, una majoria absoluta és complicada, però ara no és el moment de parlar de pactes. Quan tinguem els resultats, parlarem amb tothom i no tindrem les portes tancades a ningú.
Quina valoració fa de la gestió de l’actual govern?
Un dels grans problemes és l’organització interna de l’Ajuntament. Tot el que es vol executar al carrer s’ha de preparar des de dins, i actualment falta coordinació. Cal reestructurar àrees, motivar el personal i dotar l’administració d’una estructura adequada.
Cap on ha d’avançar el model turístic del municipi?
Hem d’oferir una destinació de qualitat i treballar al costat del sector. Empuriabrava necessita posar-se al dia en serveis públics bàsics. S’ha actuat al passeig marítim, però ara cal repensar la zona comercial de Sant Mori i els entorns de Los Arcos i Santo Domingo. Dignificar aquest eix donaria un nou impuls a Empuriabrava.
La sorprèn que el projecte de la Rubina continuï encallat?
Sí, perquè fa molts anys que està sobre la taula i cap govern no l’ha desencallat. Tampoc no s’ha aprofitat prou la conjuntura política per aconseguir millores. Governar també significa buscar consensos i complicitats amb altres administracions.
Com prepara la candidatura i quin paper hi tindrà Dolors Barcelona, l’actual portaveu?
Dono molta importància als regidors, perquè una alcaldessa no pot assumir-ho tot sola. Busquem persones compromeses, amb perfils diversos i capaces d’assumir responsabilitats de govern. No és fàcil completar una candidatura de disset persones, però hi estem treballant. Dolors Barceló continuarà vinculada al projecte.
Quan parla de més recursos per a la Policia Local, a quines mesures es refereix?
Una mesura seria incorporar un tècnic jurista que alliberés el cap de la Policia Local de tasques administratives, com ara redactar plecs, participar en licitacions o preparar bases de personal. Aquesta càrrega dificulta coses bàsiques com la compra de vehicles o la contractació de la grua. Cal reduir burocràcia perquè la policia pugui dedicar-se a fer de policia.
Considera necessària una oficina policial al centre de la vila i una dels Mossos?
La relació entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local és bona. Pel que fa a una comissaria dels Mossos, caldria estudiar-ho. En canvi, sí que plantejo una oficina de la Policia Local al centre de Castelló per donar visibilitat al cos i acostar-lo als veïns, sempre que es disposi dels recursos necessaris.
Quin és el taló d’Aquil·les de l’Ajuntament?
La manca d’organització i planificació. L’any passat hi havia un pressupost d’inversions de 17 milions d’euros i només se’n va executar aproximadament un 30%. Durant molt de temps, el departament de contractació pública ha estat format per una sola persona, una situació que frena els projectes. També hi ha actuacions recurrents, com els plans d’asfaltatge o els casals d’estiu, que s’haurien de preparar amb més antelació.
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